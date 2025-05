Polémico descargo de Marley tras sus dichos sobre el parto de su hija: "Que nazca más rápido"

Polémica descargo de Marley tras sus dichos sobre el parto de su hija.

Marley quedó involucrado en un escándalo mediático luego de sus recientes declaraciones sobre el parto de su hija Milenka y fue duramente criticado en redes sociales. Tan grande fue la repercusión que el conductor debió retractarse en un descargo donde explicó nuevamente sus dichos y reveló que "contó mal" la historia.

El conductor Alejandro "Marley" Wiebe usó su cuenta de Instagram para pronunciar su descargo y en un video que grabó con su hija Milenka en brazos admitió: “Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en Caras TV con Héctor Maugeri y se hizo una pequeña polémica en redes. Entonces quería aclarar por las dudas. Estaba tan preocupado porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirando si estaba bien, si lloraba, si tenía hambre, porque ya era la hora de comer, que después expliqué mal las cosas”.

Luego, Marley procedió a detallar como fue el procedimiento y se desdijo de sus anteriores dichos: “Es más, dije que ella nació a las 3.04 y nació a las 4.03 de la mañana, todos mal los datos, el orden lo conté mal… Lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no encontraba el canal de parto, iba a tener que hacer cesárea. Kasandra dijo que ella no quería hacer cesárea, que quería parto natural, entonces priorizamos lo que ella quería. Ahí también me explican el método que es como una aspiradora, que hace que nazca más rápido si no encuentran el canal de parto. Dijo que esa opción la iban a dejar para más adelante. Quería descansar un rato. Y después de una hora y media o dos horas, a las tres de la mañana, ahí fue donde apareció el sangrado y el doctor dijo que había que ir a cesárea”.

“Ella dijo ‘yo no quiero cesárea’, entonces se utilizó la aspiradora, que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza, pero por suerte no pasó nada y estamos todos bien. Aclaro eso porque me expliqué mal y se entendió mal, y ya hubo una polémica en redes. Obviamente la relación con Kasandra es genial. Tanto es así que me dijo que si yo tuviera ganas de tener otro hijo, ella lo volvería a hacer”, cerró Marley poniendo fin a la polémica.

Los polémicos dichos de Marley sobre el parto de Milenka

El conductor Marley se había referido al parto de su segunda hija con declaraciones que causaron repudio y estupor: "En un momento, vino el médico, me dijo que había mucho sangrado y me habló de un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar al bebé y acelerar el momento. Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”.