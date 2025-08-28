MasterChef suma a un crack que brilló con la Selección Argentina: el contrato millonario que cerró Telefe

El contrato millonario que cerró Telefe con una ex jugador de fútbol.

Telefe termina de cerrar los últimos detalles para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que contará nuevamente con Wanda Nara en la conducción, a pesar de los rumores que daban por finalizada su relación con el canal "de la familia". Y en las últimas horas se filtró un fichaje que la producción quería mantener en secreto, ya que se trata de un personaje del entorno familiar de la empresaria que podría dar mucho que hablar en los próximos meses.

A través de un enigmático en Bondi, el periodista Santiago Riva Roy reveló que la producción de Telefe, con el incentivo de Wanda Nara, cerró un acuerdo millonario para tener a un importante ex jugador de fútbol (que estuvo en las Juveniles de la Selección Argentina, participando en las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 logrando muy buenos resultados) y que está ligado al círculo íntimo de la conductora. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”, remarcó el periodista.

Según explicó Riva Roy, la producción de Telefe no quería que el nombre del futbolista trascendiera a la prensa, asegurando que “están muy emocionados" por su llegada. Además, comentó que el millonario contrato estimaría los 50 mil dólares, convirtiéndose en uno de las figuras mejores pagas (junto con la conductora y el jurado, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui). De concretarse el acuerdo económico, el futbolista llegaría al país a fin de septiembre para el comienzo de las grabaciones. Está previsto que MasterChef Celebrity comience a emitirse en octubre, al término de La Voz Argentina y como antesala de la nueva temporada de Gran Hermano.

Los nombres de los posibles participantes de MasterChef Celebrity