Golpe para Telefe por el actor que se bajó de MasterChef en medio del escándalo con Wanda: "No voy"

El famoso que se bajó de MasterChef Celebrity.

Telefe ya calienta las hornallas para una nueva temporada de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina con famosos que se verá tras La Voz Argentina. Con Wanda Nara confirmada para la conducción y el trío de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui nuevamente como jurados, se confirmó que un prestigioso actor que había sido convocado como participante no estará en la competencia.

Se trata de Roly Serrano, actor que volvió a la actuación luego de una internación de nueve meses por un accidente vial. Roly había sido convocado por la producción de Telefe y se rumoreaba su participación, pero según confirmó El Destape no aceptó la propuesta. "Me invitaron a participar en MasterChef Celebrity pero no voy a poder hacerlo. Decliné la propuesta porque eran muchas horas de grabación, que me iban a demandar un esfuerzo físico importante y yo no sé si todavía puedo responder a ese nivel. Me encanta, es una maravilla cocinar, pero prefiero que me den una ficción", confirmó Roly Serrano en declaraciones al medio.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity arrancarían el 23 de septiembre y un día antes serán las fotos de los participantes. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, ya trascendieron algunos nombres de figuras que probarán su suerte en la gastronomía: Luis Ventura, Marixa Balli, Chano, Florencia Peña, Fernando Dente, Momi Giardina, Gabriela Sabatini, Carola Reyna, "La Joaqui", Emmanuel Horvilleur, Emilia Attias, Juan Carlos Oliva, Rocío Oliva, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani y Valeria Mazza serían algunos de los confirmados.

Cuántos meses durará MasterChef Celebrity y cuándo vuelve Gran Hermano

Se espera que en las próximas semanas se hagan las confirmaciones oficiales sobre el elenco de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, cuyo estreno está planificado para octubre con salidas al aire hasta febrero. En marzo volvería a la televisión Gran Hermano, en una edición donde habrá -tras una pausa de varios años- famosos en la casa.