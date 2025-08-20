Las fotos de Wanda Nara de joven: cómo era la empresaria y modelo

Su paso por el mundo del espectáculo la consolidó como una figura mediática polémica y en constante exposición

La figura de Wanda Nara siempre despertó interés tanto en los medios como en el público. Su trayectoria combina momentos de polémica, una exposición mediática constante y una transformación personal y profesional que la llevó de los escenarios como vedette a convertirse en empresaria y representante de futbolistas. Las fotos e imágenes de su juventud muestran un perfil distinto al que se consolidó con los años.

Los inicios mediáticos de Wanda Nara

El primer gran paso hacia la fama de Wanda Nara estuvo marcado por una foto que la vinculaba con Diego Maradona, una jugada mediática que tuvo detrás la producción de Jorge Rial y su equipo. Ese episodio fue suficiente para que su nombre comenzara a circular con fuerza en la prensa. Poco después, su presencia en el mundo del espectáculo se afianzó con su participación como vedette, rol que le dio mayor visibilidad.

No obstante, su incursión en programas televisivos también generó situaciones de tensión. Discusiones con humoristas y su ingreso a “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli, que luego abandonó, reforzaron su imagen de figura polémica. Durante esa etapa, las fotografías de sus primeros años de exposición muestran un estilo más sencillo, muy distinto al glamour que adoptó con el tiempo.

Las primeras apariciones de Wanda Nara en los medios la mostraban con un estilo sencillo y natural

El cambio estético y personal de Wanda Nara

La evolución de Wanda Nara no se limitó a su carrera artística. Su historia sentimental tuvo gran repercusión: primero junto a Maxi López, con quien formó una familia y tuvo tres hijos, y más tarde con Mauro Icardi, con quien se casó y fue madre de dos hijas. Estos cambios en su vida personal también influyeron en su estilo y en la manera de proyectarse públicamente.

Con el paso de los años, dejó de lado a los diseñadores nacionales para elegir marcas internacionales, consolidando una imagen vinculada a la alta moda. En paralelo, asumió un rol protagónico como agente de fútbol de Icardi, participando en negociaciones importantes que la posicionaron como una figura influyente en el deporte y los negocios.

Las fotos de juventud reflejan un rostro diferente al que, con los años, se asoció al glamour y la moda internacional

Las fotos de Wanda Nara antes y después de la fama

Las imágenes de juventud de Wanda Nara permiten apreciar las diferencias entre sus primeros pasos en los medios y la imagen actual. En esos registros se observa un rostro más natural, con rasgos distintos a los que luce hoy. La empresaria siempre sostuvo que su única cirugía estética fue la de nariz, realizada tras romperse el tabique jugando al hockey. Sin embargo, seguidores y especialistas señalaron cambios visibles en sus labios, pómulos y sonrisa, transformaciones que ella nunca confirmó.

El contraste entre las fotos de sus inicios y las actuales no solo se relaciona con posibles retoques estéticos, sino también con la construcción de un estilo más sofisticado. El maquillaje, el vestuario y la exposición internacional fueron marcando una diferencia que la consolidó como un ícono mediático.

Con el tiempo, adoptó un estilo sofisticado que la acercó a las grandes marcas y al mundo de la alta costura

Wanda Nara como empresaria y referente mediática

Más allá de las fotos que muestran cómo era de joven, el recorrido de Wanda Nara refleja una transformación constante. De vedette pasó a ser madre de cinco hijos, empresaria, representante y figura mediática internacional. Su historia combina polémicas, romances, cambios de estilo y una fuerte presencia en los medios, factores que la convirtieron en una de las personalidades más comentadas de la farándula argentina y europea.