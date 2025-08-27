Susana Giménez subió por error una foto a Instagram.

Susana Giménez volvió a cometer un error con sus redes sociales y compartió una foto por error en una de sus historias de Instagram. La diva de los teléfonos quedó expuesta ante sus millones de seguidores con la imagen que expuso.

Desde que se abrió cuentas en las redes sociales, Susana Giménez tuvo varios momentos de errores de este estilo, producto de su distracción y de no estar habituada a los manejos de esas plataformas. En esta ocasión, la estrella de Telefe hizo una captura de pantalla de una publicidad de Instagram y la compartió.

La conductora de televisión estaba viendo un video que publicitaba un suplemento dietario y le sacó una captura, seguramente para enviarle el producto a un conocido, pero sin querer lo terminó subiendo ante los millones de usuarios que siguen su cuenta. Si bien no se trató de nada escandaloso y súper íntimo, ni bien se dio cuenta Susana o sus allegados borraron el posteo: no estuvo más que unos minutos publicado.

No es la primera vez que ocurre esto: hace algunos meses, Susana Giménez subió un video a sus redes en el que se la ve posando mientras la grababan y alguien detrás de cámara decía "Te saco una foto para que te veas". Sin dudas, al igual que todas las veces en que se subió contenido por equivocación a las redes de la Su, no se trató de nada que la exponga, pero igualmente el video se borró rápidamente. Lo mismo ocurrió hace años, cuando Susana se tomó una foto poco favorecedora de su rostro y la subió a una historia de Instagram.

La foto de Susana Giménez.

El duro descargo de Susana Giménez contra Alfano en LAM

"Primero quiero contar algo previo porque vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Lo que yo digo es que ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero, yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?'", comentó si tapujos Susana Giménez sobre Graciela Alfano. Y siguió: "Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso".