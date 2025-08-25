WhatsApp e Instagram podrán vincularse con una nueva actualización de Meta.

WhatsApp avanza con nuevas funciones que refuerzan su integración con el resto del ecosistema de Meta. La app de mensajería ya permitía vincular perfiles de Instagram mediante el Centro de Cuentas, pero ahora está probando una actualización que busca sumar mayor seguridad y autenticidad en esa conexión.

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la función apareció en la versión beta 2.25.23.19 para Android. El cambio apunta a que los enlaces de Instagram que se añaden en WhatsApp puedan ser verificados. Una vez realizado ese proceso, en el perfil aparecerá el ícono oficial de Instagram junto al nombre de usuario, lo que garantiza que la cuenta está asociada directamente al titular.

Hasta ahora, cualquier persona podía añadir un enlace de Instagram en WhatsApp sin demostrar que era dueño de esa cuenta. Esto generaba riesgos de confusión y posibles casos de suplantación de identidad. Con la nueva opción, el objetivo es asegurar que los perfiles que figuran vinculados sean realmente auténticos.

Cuáles son los beneficios de la nueva función de WhatsApp

Evita confusiones: los usuarios podrán identificar si un enlace de Instagram en WhatsApp es auténtico.

Mayor seguridad: dificulta la suplantación de identidad.

Útil para figuras públicas y marcas: permite mostrar de forma clara las cuentas oficiales en sus perfiles de WhatsApp.

Colaboraciones y alianzas: facilita destacar vínculos legítimos entre cuentas verificadas.

Transparencia: diferencia enlaces confiables de aquellos que no cuentan con verificación.

WhatsApp permitirá verificar enlaces de Instagram desde la aplicación.

Por el momento, esta actualización se encuentra en fase de prueba entre un grupo limitado de evaluadores. Meta aún no confirmó la fecha de lanzamiento global, aunque se espera que tras el período de feedback llegue progresivamente al resto de los usuarios.