Tiembla Wanda Nara: la drástica decisión de Telefe a poco de empezar a grabar Masterchef.

Luego del poco éxito que tuvo Gran Hermano en comparación a las expectativas que tenía la producción, La Voz Argentina llegó como un salvavidas: subió los picos de rating y muchas personas empezaron a hablar del programa en redes sociales. Y aunque si bien al ciclo le está yendo bien, se empezó a hablar de la llegada de MasterChef Celebrity, programa que empezaría sus grabaciones dentro de poco. Pero parece que no será así.

Según reveló Ángel de Brito en Bondi Live, el ciclo conducido por Wanda Nara pende de un hilo. Y es que, ante el impacto positivo que causó el reality de canto, la producción de Telefe habría decidido alargar el formato con una propuesta diferente. "Es lo más visto todos los días. Entonces dicen: ‘¿para qué tocar un formato que funciona?’", reveló el periodista. Asimismo, sumó: "Hay misterio con MasterChef Celebrity. Algunos dicen que queda para el año que viene".

Precisamente, La Voz Argentina llegaría a su fin en tiempo y forma, pero luego el canal estrenaría una temporada nueva con una dinámica diferente. "La Voz Senior está pensada para personas mayores, de entre 60 y 80 años, que sueñan con mostrar su talento después de décadas sin haber podido dedicarse profesionalmente a la música", explicó De Brito. Asimismo, sumó: "La Voz Senior está pensada para personas mayores, de entre 60 y 80 años, que sueñan con mostrar su talento después de décadas sin haber podido dedicarse profesionalmente a la música".

Aunque si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del canal, esta es una de las posibilidades a futuro. Con este plan, la grilla quedaría propuesta de la siguiente forma: La Voz Argentina, La Voz Senior, Gran Hermano y Masterchef Celebrity.

Quiénes son los convocados hasta ahora a Masterchef Celebrity