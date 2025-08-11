Seguidores y familiares rinden homenaje al "Pelé palestino", asesinado en Gaza

Doaa, la viuda del futbolista fallecido Suleiman al-Obeid, conocido como el "Pelé palestino", asesinado por un ataque israelí contra personas que esperaban ayuda humanitaria, según la Asociación Palestina de Fútbol, mira su foto mientras sostiene sus pantalones cortos, con su hijo sentado a su lado, dentro de su tienda de campaña, en la ciudad de Gaza

El "Pelé" del fútbol palestino esperaba seguir marcando goles hasta los 50 años. Un proyectil de un tanque israelí truncó ese sueño una década antes de lo previsto, según su familia, cuando mató a Suleiman al-Obeid mientras hacía cola esta semana en el sur de Gaza para recoger alimentos.

La viuda de al-Obeid, Doaa al-Obeid, se aferra ahora al pantalón azul y blanco con el número 10 que llevaba en su club de Gaza, Al-Shati, uno de los únicos recuerdos que tiene de su difunto marido, mientras ella y sus cinco hijos lloran la muerte del venerado delantero de 41 años.

"Esto es lo más preciado que nos ha dejado", dijo.

La familia tiene pocas pertenencias de al-Obeid, cuya casa fue destruida en un bombardeo a principios de año. Ahora viven en una tienda de campaña entre las ruinas de un barrio de la ciudad de Gaza.

Al-Obeid, al que los aficionados comparaban con el gran jugador brasileño Pelé por su habilidad y sus goles, saltó a los titulares esta semana después de que el delantero del Liverpool Mohamed Salah criticara un homenaje a al-Obeid por parte del organismo rector de Europa, la UEFA, en el que no se mencionaba la causa de su muerte.

"¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?", escribió Salah.

La Asociación Palestina de Fútbol dijo que al-Obeid murió en un ataque del ejército israelí en el sur de Gaza mientras esperaba para recoger ayuda en un punto de distribución.

Su familia dijo que lo mató un proyectil de tanque.

En respuesta a la publicación de Salah en X, un portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, dijo: "Hola Mohamed, Tras una revisión inicial, no encontramos registros de ningún incidente en el que estuviera implicado Suleiman al-Obeid. Para poder examinarlo más de cerca, necesitamos más detalles".

Al-Obeid, que había jugado en la selección nacional palestina, seguía jugando en su club de Gaza cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023.

Hamás atacó ciudades y pueblos israelíes matando a más de 1.200 personas. En respuesta, Israel ha arrasado la Franja de Gaza, enclave costero en el que viven más de 2 millones de personas, y ha matado a unos 61.000 palestinos.

La mayoría han muerto por ataques aéreos, artillería y disparos, pero un número cada vez mayor muere de hambre.

"ESTE JUGADOR ERA UNA GACELA"

Al-Obeid siguió jugando a pesar de las penurias, dijo su viuda.

"Iba a entrenar todos los días y nunca paraba, ni un solo día. Incluso durante la crisis de la guerra, con los cohetes, los bombardeos y las matanzas masivas, iba a jugar. Reunía a sus amigos y seres queridos e iba a jugar con ellos", afirmó.

La Asociación Palestina de Fútbol afirma que cientos de atletas y responsables deportivos se encuentran entre los muertos por el asalto israelí, y que la mayoría de las instalaciones deportivas han quedado destruidas.

Los aficionados palestinos al fútbol dicen que no se centrarán en la muerte violenta de al-Obeid, sino en su legado.

"Los niños le llamaban el Henry y el Pelé de Palestina", dijo Hasán al-Balawi, barbero en la ciudad de Gaza, en una comparación también con el gran francés Thierry Henry.

"Este jugador era una gacela: cuando saltábamos al campo, disfrutábamos viéndolo. Todos los aficionados palestinos al fútbol disfrutaban con el capitán Suleiman al-Obeid".

Con información de Reuters