Infantino presentó la nueva propuesta para definir el off-side.

La minuciosidad del VAR en Qatar 2022 les trajo molestias a varios equipos, entre ellos la Selección Argentina, a la que le anularon tres goles por posición adelantada en el debut contra Arabia Saudita. Aquello derivó en quejas que se hicieron escuchar de diversos seleccionados, ya que el VAR consideraba fuera de juego hasta el pliegue de la camiseta en los brazos, en ocasiones sin que signifique una ventaja considerable frente al arco.

Ante esta situación, el inglés Arsène Wenger presentó una propuesta para cambiar la actual ley del off-side, la cual ahora es impulsada por Gianni Infantino, que reconoció que la FIFA analiza introducir el principio de daylight para determinar si hay o no fuera de juego de cara al Mundial 2026. A pesar de su nombre, lo cierto es que la idea es bastante sencilla, puesto que habría off-side solamente si el atacante está completamente por delante del defensor o último hombre.

Claro que debe tratarse de una parte del cuerpo con la que pueda jugarse el balón, por lo que las manos no entrarían en la consideración de esta regla. De esta manera, la jugada será lícita siempre que cualquier parte del cuerpo del atacante con la que pueda convertir un gol esté a la misma altura o por detrás del último defensor, lo que llevaría a un juego más ofensivo y dinámico, según las apreciaciones de Infantino.

Así lo señaló el presidente de la FIFA durante el World Sports Summit, donde señaló que la idea del exentrenador del Arsenal, actual director de desarrollo del fútbol a nivel mundial de la federación, ha tenido éxito en divisiones inferiores. Infantino reveló que se hicieron pruebas en partidos Sub-19 y Sub-21 en países como Suecia e Italia, con un aumento de más del 10% de goles y una disminución de la intervención del VAR.

¿Qué es la Ley Wenger?

La Ley Wenger, como se bautizó a esta propuesta, podría formar parte del nuevo reglamento en caso de que sea aprobada por la International Football Association Board (IFAB), organismo que tiene como función la determinación de las reglas de juego. Para conocer el veredicto habrá que esperar hasta marzo, cuando se discuta el futuro del off-side y, en caso de ser aprobada la ley, tendrá efecto inmediato en el Mundial 2026, que iniciará en junio.

Así sería el nuevo off-side en 2026.

