Última hora: el inesperado cambio de equipo de un jugador de la Selección Argentina

Última hora: el inesperado cambio de equipo de un crack de la Selección Argentina

Un joven futbolista de la Selección Argentina cambió de club en las últimas horas a meses de que inicie el Mundial 2026. Dicho jugador se ilusiona con formar parte de la lista de 26 de Lionel Scaloni para el mencionado certamen después de decir presente en varias convocatorias. Su reciente fichaje sorprendió a más de uno porque no es la primera vez que pasa a otro equipo, incluso de la misma liga.

Se trata de Facundo Buonanotte, quien todavía pertenece a Brighton de la Premier League de Inglaterra y que hasta hace pocos días jugaba para Chelsea. Sin embargo, hace instantes se confirmó que el también exhombre de Leicester dejará los "Blues" y de ser compañero del campeón del mundo Enzo Fernández para vestir otros colores. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender ya que la realidad de dicha institución no es la mejor en el campeonato que este fin de semana tendrá su fecha 22.

Buonanotte cambia de club en la Premier League de Inglaterra: pasa de Chelsea a Leeds

"Facu Buonanotte pasará pronto el reconocimiento médico en el Leeds United ya que todo está aprobado también por el Chelsea y el Brighton. Historia exclusiva, confirmada", escribió el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales confirmando el traspaso del volante nacido en Pérez, provincia de Santa Fe, surgido en Rosario Central. De esta manera, se unirá a un nuevo equipo en este mercado de pases dejando atrás su paso por el elenco de Londres en el que marcó un gol y brindó dos asistencias en 8 partidos.

La realidad del club al que representará desde ahora no es para nada la mejor ya que están muy cerca de los puestos de descenso en la Premier League. De hecho, suman sólo 22 puntos producto de 5 victorias, 7 empates y 9 derrotas ocupando el puesto 16 con 8 unidades por encima del West Ham, el que está más arriba entre los tres últimos que hoy bajarían de categoría. Lo que aún no está confirmado es cuándo el argentino hará su debut, pero el primer compromiso será este fin de semana, más precisamente este sábado 17 de enero cuando reciban al Fulham desde las 12 del mediodía de nuestro país.

Facundo Buonanotte jugará en el Leeds United de la Premier League de Inglaterra

Las estadísticas de Facundo Buonanotte en su carrera

Clubes : Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra.

: Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra. Partidos oficiales jugados : 127 (+2 con la Selección Argentina Mayor).

: 127 (+2 con la Selección Argentina Mayor). Goles convertidos : 16.

: 16. Asistencias: 9.

Qué dijo Scaloni sobre el cambio de club antes del Mundial

El DT de la "Albiceleste" habló puntualmente del caso de Thiago Almada, quien hoy es parte del Atlético de Madrid pero todavía no tiene futuro definido, pero sus dichos también aplican sobre esta cuestión. "También fui jugador, sé lo que implica una negociación y un cambio de club. Siempre hay factores de por medio".

A su vez, en la misma charla con AFA Estudio sostuo que "el cuerpo técnico no se mete en ese tipo de decisiones y nunca lo hizo". Acerca del exjugador de Vélez Sarsfield, contó que no sabe qué ocurrirá, pero cualquier decisión que tome será evaluada teniendo en cuenta que es un futbolista importante y lo que cuenta es el rendimiento, no la liga ni el equipo en el que esté".