Luciano Castro y Griselda Siciliani en su peor momento.

Luego de que trascendiera una infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven en España, fue el propio actor quien terminó confirmando el distanciamiento. La información surgió a partir de una charla privada que mantuvo con Pía Shaw, quien dio detalles del diálogo al aire de A la Barbarossa (Telefe).

Desde Mar del Plata, donde se encuentra por compromisos laborales, Castro se mostró abatido por la decisión de Siciliani de poner un freno a la relación y regresar a Buenos Aires. Según relató la periodista, el actor fue contundente al describir su estado emocional. “Me dijo: ‘Perdí al amor de mi vida’, que se mandó una gran cag… Esas fueron las frases”, contó Shaw, dejando en claro la gravedad del momento que atraviesa la pareja.

En ese sentido, la panelista explicó que la conversación la llevó a interpretar que la relación se encuentra en un punto crítico. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó, y aclaró que todo lo que estaba contando había sido previamente autorizado por el propio Castro.

Cómo está la situación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

La periodista también aportó su lectura del escenario actual. “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”, sostuvo, al referirse al noviazgo que llevaba poco más de un año y que ahora atraviesa su crisis más profunda.

Por su parte, Griselda fue abordada por los medios en medio de las versiones, pero eligió no profundizar en el tema. Sin confirmar ni desmentir la separación, marcó un límite claro: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. Entiendo que podría contestarles las preguntas, pero quiero tomar una posición porque no es un tema que yo haya expuesto”.