Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani tras el escándalo de Luciano Castro: "Amante"

Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani tras el escándalo de Luciano Castro.

La confirmación de que Griselda Siciliani y Luciano Castro siguen juntos pese al escándalo de los audios filtrados desató la furia de Sabrina Rojas.

Reemplazando a Yanina Latorre en el ciclo SQP, por América TV, la modelo dejó de lado la diplomacia y analizó con dureza la actitud pública de la actual novia de su ex, acusándola de tener un doble discurso.

Rojas apuntó contra la postura de Siciliani, quien suele decir ante las cámaras que "no le gusta hablar de su intimidad". Para Sabrina, esa afirmación es hipócrita: "Hay una cosa de la gente 'cool' que dice 'yo no hablo de mi vida privada', pero después te sentás en un streaming a contar que fuiste amante durante seis o siete años", disparó. "Más íntimo que eso... la gente ni se imagina. En el ambiente por supuesto que lo sabemos", agregó picante.

Sabrina Rojas también analizó el paso de Siciliani por el programa de Moria Casán, donde intentó minimizar la infidelidad de Castro. Según Rojas, lo que Siciliani intentó vender como una postura "empoderada y libre", en realidad le jugó en contra. "Se le dio vuelta y la empezaron a criticar porque su discurso era bastante arcaico. Se me vino a la mente Mirtha Legrand hablando de Tinayre, diciendo 'es infiel pero siempre vuelve al mismo lugar'", comparó.

El cierre de la opinión de Sabrina Rojas

Otro punto que irritó a Rojas fue la frase de Griselda asegurando que conoce al actor "hace 20 años". "Ella en realidad no lo conoce. Conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo que conocer de verdad a alguien en la convivencia", sentenció.