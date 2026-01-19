El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el inicio de una obra vial clave para la costa atlántica: la ampliación y puesta en valor de la Ruta Provincial 11 en el tramo que une Mar de Ajó con Pinamar.

Las tareas incluirán trabajos de bacheo superficial y profundo, restitución de desagües y mantenimiento de banquinas. Además, se ejecutarán acciones similares sobre 167 kilómetros de la Ruta Provincial N°3 Sur.

“No es para la timba, es para la obra, para la gente, para el sector privado, para la Provincia. No es para el JP Morgan ni para pagarle al Fondo, es para que la gente lo viva, lo disfrute y se desarrolle la región”, remarcó el mandatario bonaerense en conferencia de prensa.

¿Qué obra se hará sobre la Ruta Provincial 11°?

De acuerdo al anticipo esgrimido por el gobernador Axel Kicillof, la obra sobre la Ruta Provincial 11, en el tramo que va de Mar de Ajó a Pinamar, demandará acciones sobre 48 kilómetros, con un presupuesto de poco más de 100 millones de dólares.

Financiada a través de un crédito, apuntará a mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de traslado y fortalecer la infraestructura turística y productiva de una de las zonas más dinámicas del territorio bonaerense: se trata de un corredor clave tanto para la temporada de verano como para la actividad económica durante todo el año, especialmente para el turismo, el comercio y los servicios.

“En poco tiempo vamos a poder ver cómo se inician las obras en la Ruta 11, en el tramo que va de Mar de Ajó a Pinamar. Son 48 kilómetros, son 100 millones de dólares”, precisó Kicillof.

El anuncio se enlaza con el diagnóstico que el propio gobernador y sus ministros expusieron horas antes ante empresarios y referentes del sector turístico, donde advirtieron sobre la caída del consumo, el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y la ausencia de políticas nacionales de estímulo.