Edith Hermida respondió sin filtros a las críticas que recibió: "No tienen..."

Edith Hermida le contestó a todos los que la criticaron.

El debate alrededor del presente de Bendita TV sumó un nuevo capítulo cuando Edith Hermida decidió pronunciarse públicamente. En medio de las críticas por el rating y el armado del ciclo, la conductora eligió un camino distinto al esperado: no confrontó, no cerró filas y dejó frases que expusieron el delicado momento de transición que atraviesa el programa.

El tema se instaló luego de la repercusión que tuvo una nota de Laura Ubfal, donde se analizaba el rendimiento del envío y se ponía el foco en el panel que acompaña a Hermida en esta nueva etapa, la primera sin Beto Casella al frente. Aunque el análisis contemplaba el contexto de la televisión de verano, el título encendió la polémica.

Invitada a Intrusos, Hermida sorprendió al bajar el tono del conflicto. “Ella sabe del tema y es su opinión, yo la respeto”, dijo sobre Ubfal, y dejó en claro que no tenía intención de polemizar. Lejos de victimizarse, aceptó que el programa atraviesa un proceso de armado y que nada está cerrado.

En ese marco, la conductora incluso coincidió con parte del diagnóstico. “Algunos no tienen experiencia”, admitió sobre el panel, aunque enseguida puso el acento en la actitud: “Tienen un hambre… se quieren coser el cul* a la silla”. La frase, cruda y directa, fue leída como una forma de explicar por qué eligió priorizar las ganas por sobre el recorrido televisivo.

Para Hermida, el presente del ciclo es provisorio. “Estamos todos a prueba”, afirmó, y comparó el momento con una etapa inicial: “Es un programa en gestación, todavía no lo parimos”. Con esa definición, dejó abierta la puerta a cambios y ajustes, en un contexto donde cada movimiento es observado con lupa.

Edith Hermida analizó el escándalo entre Luca Martin y Chiche Gelblung

También hubo lugar para referirse al revuelo que involucró a Luca Martin tras los dichos de Chiche Gelblung. Allí Hermida eligió la empatía antes que la confrontación. “Estaba muy angustiado”, sostuvo sobre su compañero, y marcó distancia de cualquier discusión ideológica ligada a su familia: “Es amoroso y me pone feliz que esté en el programa”.