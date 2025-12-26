Edith Hermida habló a fondo sobre su relación con Beto Casella.

Durante su paso por La Mañana con Moria, Edith Hermida habló sin rodeos sobre el vínculo que mantuvo durante años con Beto Casella, una relación marcada por la complicidad al aire, las chicanas constantes y un ida y vuelta que alimentó durante mucho tiempo versiones de romance fuera de cámara. Sin embargo, la panelista fue tajante al aclarar qué hubo —y qué no— entre ellos.

“No pasó nada. Nunca”, aseguró Hermida, y explicó que lo que se veía en pantalla respondía más a un juego televisivo que a una historia sentimental real. “A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos pero nada más que eso”, detalló, dejando en claro que el coqueteo formaba parte del show y no trascendía el ámbito laboral.

Ante la insistencia de Moria Casán, que quiso saber si ahora, sin compartir programa, podía abrirse alguna otra posibilidad, Edith respondió con humor pero marcando límites firmes. “La verdad es que no lo pensé… ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser, pero no”, lanzó entre risas, antes de cerrar cualquier especulación: “Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó”.

Edith Hermida reveló por qué no se fue de El Nueve

Más allá de lo sentimental, Hermida también se refirió a su presente laboral y a los cambios que atraviesa Bendita tras la salida de Casella de El Nueve. Contó que, cuando él decidió irse a América, le propuso acompañarlo, pero finalmente optó por quedarse. “Tenía muchos años ahí, una antigüedad importante y lo hice. Fue muy difícil, siempre quise que él se quedara”, reconoció sobre una decisión que no fue sencilla.

En ese sentido, negó de manera contundente versiones que hablaban de exigencias personales para continuar en el canal. “Es mentira que pedí quedarme a cambio de la conducción de Bendita. De hecho decidí quedarme sin saber quién iba a quedar en el lugar de Beto”, aclaró.