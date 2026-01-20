Beto Casella se lo lleva: la figura de Luzu que trabajará en su nuevo programa en América

Beto Casella se lleva a una estrella de Luzu.

El desembarco de Beto Casella en América TV ya empezó a generar movimientos fuertes en el mundo del espectáculo. Tras cerrar una etapa histórica de más de 20 años al frente de Bendita en El Nueve, el conductor se prepara para debutar en febrero con un nuevo programa, todavía sin nombre definido, pero con una impronta que promete humor, actualidad y figuras de peso.

En las últimas semanas, Casella estuvo enfocado en terminar de armar el equipo que lo acompañará en esta nueva etapa. Según adelantó Ángel de Brito en LAM, el ciclo contará con panelistas rotativos, entre los que figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. Un mix de estilos pensado para darle dinamismo al programa y marcar una identidad propia en la grilla de América.

¿Quién es la figura de Luzu que irá con Beto Casella a América?

Pero en las últimas horas se conoció un dato que sorprendió y entusiasmó a muchos: Beto Casella sumó a una figura muy querida del streaming y el humor. Se trata de Pachu Peña, quien actualmente forma parte del universo de Luzu TV, donde participa en Stream Master, y que ahora dará el salto a la pantalla de América.

Pachu Peña estará en América con Beto Casella.

La confirmación llegó a través de un video que ambos compartieron en Instagram, con el clásico tono irónico que los caracteriza. En el clip, Pachu se muestra desorientado y lanza: “A mí me mandaron a un programa nuevo. No sé con quién, cuándo, qué horario, nada. Me dijo Scaglione ‘andá de parte mía’ que te van a atender”, en una broma que hizo estallar de risa a Casella, sobre todo por la mención al dueño de otro canal.

Lejos de aclarar demasiado, el propio Beto admitió que ni siquiera el nombre del programa está cerrado, lo que convirtió el ida y vuelta en un sketch improvisado. “Para mí es un placer que me hayan convocado a este programa nuevo que va a lanzar Beto, que sinceramente no sé el nombre”, remató Pachu, fiel a su estilo.

Todo indica que Pachu Peña tendrá participaciones especiales, aportando su sello humorístico que ya brilló en ciclos icónicos como ShowMatch y Peligro Sin Codificar. Así, Beto Casella empieza a armar un equipo que combina televisión tradicional, figuras del streaming y mucho humor, con la intención clara de marcar agenda en América desde el arranque del 2026.