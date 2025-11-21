El presidente Javier Milei volvió a dejar una frase insólita para el actual momento de la Argentina. En una entrevista radial, aseguró estar “asqueado” de los viajes al exterior que él mismo decide realizar, muchos de los cuales fueron para recibir premios personales o dar charlas. Pero segundos después, y sin transición, confirmó volverá a subirse a un avión rumbo a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026. "El país lo necesita" afirmó.

Mientras rechazaba hablar de reelección y repetía que solo piensa en “resolver problemas”, Milei confesó estar agotado de sus compromisos internacionales. Sin embargo, la incomodidad se evaporó cuando mencionó el próximo destino: viajará el 5 de diciembre para asistir al sorteo de la Copa del Mundo. Eso sí —según explicó— la seguidilla de viajes, muchos de ellos a Estados Unidos con una agenda más personal que institucional, se realizaron porque “el país lo necesita”.

El propio Milei reconoció que tiene “una agenda internacional interesante”, pese a su supuesta saturación. Desde que asumió la presidencia, Milei visitó Estados Unidos en 12 oportunidades. Además, visitó a España, pero para ir a eventos de Vox, Francia, el Vaticano, Israel y Suiza, entre otros.

El contraste con su discurso anticasta

La escena resulta aún más llamativa en función de su identidad política. Milei construyó gran parte de su discurso criticando los privilegios de la dirigencia tradicional, pero hoy defiende que su presencia en un sorteo deportivo, invitado por Donald Trump, y asegura que la lista interminable de viajes para recibir premios personales “es necesaria para el país”.

En su entrevista con el periodista oficialista Gabriel Anello en Radio Mitre, Milei también repasó otros temas: aseguró que no planea cambiar la Constitución, negó reformas previsionales y afirmó que cumplió sus promesas en tiempo récord. Pero nada eclipsó tanto la atención como el tramo dedicado a sus viajes. Sobre todo porque la agenda internacional —que dice abrumarlo— vuelve a expandirse con un nuevo destino: la ceremonia del Mundial.

Todos los viajes internacionales de Javier Milei