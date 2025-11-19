El papelón de Javier Milei con Andrea Bocelli.

El presidente Javier Milei vivió este martes un momento incómodo en plena ceremonia oficial en la Casa Rosada. Durante el acto en el que condecoró a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Comendador, el mandatario extendió su mano para saludar al tenor, sin advertir que el artista es no vidente. Ese gesto quedó registrado por las cámaras y rápidamente se viralizó, convirtiéndose en tema de conversación en redes.

El episodio se produjo al cierre del evento, cuando Milei avanzó hacia Bocelli para estrechar su mano y quedó unos segundos con el brazo extendido, esperando un saludo que nunca llegó. La escena tomó por sorpresa incluso a los funcionarios presentes, entre los que estaban Karina Milei, Manuel Adorni junto a su esposa Betina, y los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno y Luis Petri.

La ceremonia tenía como objetivo homenajear al músico italiano, que regresó al país en el marco de su gira internacional. La distinción otorgada por el Gobierno argentino reconoce a personalidades destacadas por sus aportes culturales, y forma parte de las más altas condecoraciones del país. Sin embargo, el clima solemne quedó opacado por el incómodo gesto del Presidente.

Las palabras de Andrea Bocelli

Lejos de la polémica, Bocelli aprovechó el momento para agradecer el reconocimiento y compartir unas palabras con los presentes. “Vivo este instante como si fuera un sueño. Nací en la campaña Toscana, con un gran amor por la música”, expresó emocionado. Luego agregó: “Nunca me hubiera imaginado recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles de corazón. Espero volver pronto a la Argentina”.