Javier Milei estará en el sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump en Estados Unidos

Javier Milei estará con Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026, en Estados Unidos.

Javier Milei, el presidente de la Nación, participará del evento del sorteo del Mundial 2026 de fútbol el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Allí dirá presente también Donald Trump, el Jefe de Estado local, para conocer a los rivales de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en la fase de grupos. Además, será oficial el cuadro completo del torneo que organizarán también México y Canadá. La ceremonia comenzará a las 14 horas de Argentina.

Desde La Libertad Avanza ya confirmaron el 15° viaje del líder de ese espacio hacia el país de Norteamérica, el territorio extranjero predilecto del economista de 55 años. El suceso se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense. En principio, a falta de mayores detalles oficiales, el plan es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial, que albergará solamente a los dos referentes de la ultraderecha mundial. Por ahora, son 32 Seleccionados los que ya sacaron el boleto a la Copa del Mundo, con 16 pasajes más a la espera de los clasificados finales para llegar al total de 48.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.

Trump e Infantino, mandamás de la FIFA, antes del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Cuáles son los países clasificados al Mundial 2026 de fútbol