Receta sin gluten y sin lactosa de carrot cake: deliciosa para acompañar con el mate.

Existe una receta de carrot cake sin TACC libre de gluten y sin lactosa muy rica, saludable y fácil de preparar en casa. Si sos celíaco, sensible al gluten intolerante a la lactosa o bien no querés o no podés consumir alguno de estos componentes por alguna razón, esta receta te va a encantar. No es necesario que te quedes con las ganas de comer cosas dulces si sufrís de síntomas gastrointestinales o querés llevar un estilo de vida más antiinflamatorio. Afortunadamente, existen muchas recetas aptas que podés disfrutar. Esta carrot cake queda bien húmeda y con una miga esponjosa.

La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @soyceliaconoet, quien comparte diferentes recetas sin gluten. Cuenta con muy pocos ingredientes que podés conseguir fácilmente en dietéticas o supermercados. No lleva nada de leche, pero si ves alguna otra receta que sí la lleva y sos intolerante a la lactosa, es tan simple como reemplazar la leche y los demás lácteos por lácteos deslactosados. En este caso, para reemplazar la harina de trigo vamos a usar premezcla universal. Podés comprarla en supermercados o dietéticas ya preparada, o bien hacerla vos mismo. Para preparar 1 kilo de premezcla, necesitás mezclar 400 gr de almidón de maíz, 300 gr de fécula de mandioca y 300 gr de harina de arroz.

Receta de carrot cake sin gluten y sin lactosa

Ingredientes

Para la torta

160 gr de premezcla⁣

2 huevos⁣

125 gr de azúcar⁣ (podés usar cualquier otro endulzante como eritritol o stevia)

125 cc de aceite⁣ de girasol

150 gr de zanahoria rallada⁣

1 cdita de polvo de hornear⁣

1 cdita de canela⁣

Para el frosting (opcional)

100 gr de manteca (sin lactosa)

100 gr de azúcar glass o azúcar impalpable (o stevia o eritritol en polvo)

100 cc de crema de leche (sin lactosa)

1 chorrito de esencia de vainilla

Preparación