Receta de chocolate casero sin azúcar, sin lactosa y sin molde: saludable y delicioso.

Existe una receta de chocolate casero sin azúcar, sin lactosa y sin molde, muy fácil de preparar en casa con pocos ingredientes. Si querés comer chocolate más seguido pero no lo hacés para cuidar tu salud, es importante que sepas que hay muchas formas de preparar el chocolate casero en casa aprovechando al máximo los beneficios del cacao y dejando de lado los químicos, agregados y azúcares añadidas típicos de los chocolates ultra procesados. Esta receta te va a encantar, y lo mejor es que ni siquiera necesitás un molde para hacerlo.

Si sos intolerante a la lactosa, tenés problemas intestinales o no querés o no podés consumir azúcares o lactosa, este chocolate te va a salvar de todos tus antojos por algo dulce. Además, es vegano y keto. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @pulicocina, quien se dedica a compartir recetas saludables en su perfil. Lleva solamente dos ingredientes y se prepara en minutos. Si tenés molde, podés utilizarlo, pero no es necesario.

Receta de chocolate casero sin azúcar y sin lactosa, vegano y keto

Ingredientes

100 ml de aceite de coco

3 cucharadas soperas de cacao amargo

1 cucharada de stevia o miel

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta integrar bien. Pasar al molde y llevar al frío hasta que solidifique, unos 5 minutos aproximadamente. ¡Listo! Podés dejarlo más tiempo o consumirlo así, cuando veas que esté bien sólido.

Extras que podés agregarle a tu chocolate