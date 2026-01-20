Alerta dengue: aumentan los casos y revelan de qué países llegan los principales afectados

Un nuevo caso de dengue fue confirmado en la provincia de Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil. De esta manera, el total de afectados asciende a 14 de más de tres cepas diferentes de la enfermedad. En tanto, se reveló que la mayoría vinculados a viajes recientes por lo que crece el alerta por los viajes en temporada alta.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), circulan las cepas DENV 1, DENV 2 y DENV 3, y que el 67% de los 14 pacientes afectados manifestó haber viajado recientemente a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.

Cómo se transmite el dengue y cómo avanza la enfermedad: sus síntomas

Asimismo, el documento recuerda que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito *Aedes aegypti*, caracterizado por su color negro y las franjas blancas en patas y abdomen. Tras un período de incubación de entre 4 y 10 días, los síntomas suelen comenzar con fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, molestias detrás de los ojos, náuseas y malestar general.

Por otra parte, los especialistas advierten que entre el tercer y séptimo día puede presentarse una fase crítica, coincidente con la baja de la fiebre, que aumenta el riesgo de complicaciones. “Es fundamental reconocer los signos de alarma que requieren consulta médica inmediata, como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos reiterados, sangrados, somnolencia excesiva o irritabilidad marcada”, señaló la Dra. Valeria El Haj.

En este sentido, los expertos desaconsejan la automedicación y alertan sobre el uso de antiinflamatorios como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, ya que incrementan el riesgo de sangrado. “No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. El abordaje es sintomático y de soporte, con especial énfasis en la hidratación y el control clínico. En los cuadros más graves puede ser necesaria la internación y el monitoreo estrecho del paciente”, explicó la directora médica nacional de Ospedyc.

Cómo prevenir y controlar el avance del dengue

El mosquito transmisor se reproduce en cualquier objeto que acumule agua limpia, incluso en pequeñas cantidades. Sus huevos pueden sobrevivir más de un año en condiciones adversas y eclosionar al entrar nuevamente en contacto con el agua. Por ello, la eliminación de criaderos debe realizarse de manera constante durante todo el año.

En los hogares, patios y espacios comunes, reducir recipientes con agua acumulada es la medida más eficaz para cortar el ciclo de transmisión. A nivel individual, el uso de repelentes constituye una herramienta central de protección. “Es importante conocer su concentración, ya que de ella depende el tiempo de acción”, indicó El Haj. Por ejemplo, un repelente con 10% de DEET protege entre 2 y 3 horas, mientras que uno con 25% puede alcanzar hasta 6 horas.

En cuanto a la vacunación, en Argentina está disponible una vacuna contra el dengue para personas mayores de 4 años. Se aplica en dos dosis con un intervalo de tres meses y brinda protección frente a los cuatro serotipos del virus. Aunque no forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, puede conseguirse en el sector privado y en algunas jurisdicciones, por lo que se recomienda consultar con el médico para evaluar cada caso.

Finalmente, la especialista subrayó: “La prevención del dengue requiere información clara, compromiso comunitario y acciones sostenidas. Es una responsabilidad compartida y la principal herramienta para reducir el impacto de la enfermedad”.