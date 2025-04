Es la versión española de Bridgerton y está entre las más vistas del mundo: la nueva serie de Netflix.

Netflix amplió su catálogo y presentó una nueva serie española a la que muchos fanáticos reconocieron como una reversión de Bridgerton, el éxito basado en los libros de Julia Quinn. Este drama de época ya se encuentra entre lo más visto de la plataforma y promete colocarse como una de las grandes producciones del año.

Se trata de Manual para señoritas, una serie de pocos capítulos que llega para saciar esa necesidad del público de consumir una megaproducción de época, con una historia emotiva pero sencilla, y que está pensada para consumirse en un fin de semana. Dicho y hecho, esta serie ya representa todo un éxito y, al cabo de unos días de su estreno, ya lidera el ranking de las series más vistas de la plataforma.

La trama sigue a Elena Bianda, interpretada por Nadia de Santiago, una carabina reconocida en el Madrid de 1871 por su habilidad para encontrar el pretendiente ideal para las jóvenes de la alta sociedad. Su llegada al hogar de los Mencía la enfrenta al desafío de guiar a tres hermanas con personalidades distintas: Cristina (Isa Montalbán), Sara (Zoe Bonafonte) y la menor, de carácter gótico. Además, interactúa con don Pedro (Tristán Ulloa), el patriarca viudo, y Santiago (Álvaro Mel), el ahijado de la familia.

La serie se estrenó el pasado 28 de marzo y se convirtió en tendencia en todas las redes sociales. Gracias a su historia simple pero con el condimento justo para encantar a toda la familia, la trama le da lugar a historias de superación personal, feminismo e incluso diversidad sexual.

Es igual a Adolescencia pero con otro giro en la trama: el K-drama de Netflix que se volvió tendencia en todo el mundo

Adolescencia fue una de las series que más furor generó en Netflix en las últimas semanas. La serie de origen británica se volvió popular no solo por su trama sino también por la particular forma en la que fue grabada en plano secuencia. Pero luego de varias semanas entre las series más populares de la plataforma, ahora llegó un k-drama que tiene una trama similar pero tiene un giro particular.

Se trata de Un héroe débil, la nueva serie que está generando tendencia en Netflix tras el éxito de Adolescencia, que abordó de manera cruda la violencia juvenil y los crímenes entre adolescentes. Esta producción de origen coreana busca ir por el mismo camino, y aunque su trama es similar, tiene un giro en la historia que hace que ahora esté en boca de todos.

Originalmente estrenada en 2022, se centra en Yeon Shi-eun, un estudiante brillante pero reservado que enfrenta el acoso escolar utilizando su inteligencia y estrategias poco convencionales. Aunque su apariencia es frágil, Shi-eun desafía a los agresores de su escuela, revelando las complejidades del bullying en el entorno educativo surcoreano.

La trama no solo muestra la lucha de Shi-eun contra sus acosadores, sino que también destaca la indiferencia del sistema educativo hacia la violencia escolar. A lo largo de los ocho episodios de la primera temporada, se exploran temas como la amistad, la injusticia y la resiliencia, presentando a Shi-eun formando alianzas inesperadas para enfrentar sus desafíos. Esta primera temporada tuvo tanto éxito que se espera una segunda temporada a mediados de este año.