Los nuevos dueños de Mercedes Benz en el país: Prat Gay queda a cargo de su conducción

Más de siete décadas de historia, una marca emblema del sector y un ex funcionario macrista en medio de toda la historia. La filial Mercedes-Benz Argentina anunció este jueves el traspaso de las acciones al grupo argentino Open Car, que lidera el empresario Pablo Peralta. El holding inversor se denomina Open Car y su controlante es el empresario Pablo Peralta. Al proyecto se suman Daniel Herrero, ex Ceo de Toyota, y el dato más llamativo que la conducción del grupo estará a cargo del ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay durante el macrismo y un férreo defensor de la eliminación de impuestos al sector privado. En el anuncio, garantizaron la continuidad de la producción, el mantenimiento de 1.800 puestos de trabajo y la exploración de nuevos proyectos en movilidad.



Mercedes Benz, llegó a la Argentina en 1951, apenas unos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. En el país tiene una fábrica en Virrey del Pino , partido bonaerense de La Matanza, confirmó este jueves su salida y la llegada de un grupo empresario local que le adquirió la operación industrial y comercial. El anuncio oficial tuvo lugar en el centro industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, con la presencia de Manuel Mantilla, actual CEO de Mercedes-Benz Argentina; Francesco Ciancia, representante global de Vans de Mercedes-Benz AG; y Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA.

Según adelantaron en la rueda de prensa, la operación industrial y comercial de Mercedes-Benz Argentina inicia una nueva etapa con la llegada de un grupo inversor local encabezado por Peralta, dueño del Grupo ST. La empresa, que ahora operará bajo el nombre Prestige Auto, será liderada por Herrero y Prat-Gay. "Vamos a mantener la producción, comercialización y exportación del utilitario Sprinter y además vamos a explorar nuevos camino", dijo Herrero, nuevo titular del grupo Prestige Autos, que compró la fábrica y la operación de Mercedes Benz Argentina, que se retira después de 74 años de historia en el país.

La historia de la marca

Desde el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Mercedes-Benz salieron más de 700.000 unidades entre Sprinter, camiones, chasis de buses y componentes. Fue la primera planta de la empresa fuera de Alemania, lo que significó el paso inicial de la expansión industrial de la marca en el mundo. Luego de 70 años en el país, Mercedes-Benz era la única terminal en Argentina en producir y exportar utilitarios pesados a Brasil y a diversos países de América Latina. Además, en el último trimestre de 2021 llegará a Estados Unidos un nuevo lote de las Sprinter fabricadas en esa planta.

En el predio funciona un polo educativo que incluye la escuela técnica, un jardín de infantes, una escuela primaria y otra secundaria, y el centro de formación profesional SMATA con alumnos de la comunidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Con capacidad para más de 3300 alumnos, Mercedes-Benz apoya al polo educativo desde su creación en 1962 y es su gran nexo con la comunidad local. Por otra parte, la Escuela Técnica Fundación Juan Manuel Fangio es considerada como una de las escuelas de fábrica de más alto nivel en el país. Al realizar prácticas en el centro industrial, su objetivo es preparar alumnos con una formación integral y una amplia capacitación técnica.

Desde 2021, Mercedes-Benz se dividió en dos empresas totalmente independientes a nivel mundial. Una, conformada por la producción del utilitario Sprinter y la comercialización de vehículos premium y, la otra, dedicada a la fabricación de Camiones y Buses. La operación en cuestión está centrada en la primera de estas empresas, mientras la de vehículos pesados continuará fabricando en la Argentina en la nueva planta que está construyendo en Zárate y, posiblemente, con otro nombre.

Desafíos de la nueva Mercedes

El plan de Prestige Auto contempla la continuidad de la producción de la Sprinter con motor de combustión interna hasta 2030, así como la estabilidad de los 1.700 puestos de trabajo en la planta y áreas administrativas. Además, la compañía explorará oportunidades en movilidad eléctrica, aunque por el momento no hay proyectos concretos en ese sentido, según comunicaron durante el acto de reinauguración. Peralta y otro de sus nuevos socios en Prestige, el ex ministro Prat Gay, no participaron de la conferencia, pero estuvieron en la planta para acordar el traspaso con los gerentes de Mercedes.

"Los desafíos de la nueva movilidad y en paralelo estamos buscando inversiones en electromovilidad. Vamos a trabajar en eso y fuerte en relación del cliente con la marca", señala el grupo adquirente. "Somos desde el grupo inversor convencidos de la industria automotriz argentina, que genera empleos para 500.000 puestos de trabajo, que genera 13% de las exportaciones y que genera ahorros de divisas por 15.000 millones de dólares", señaló Herrero.

El Grupo Open Car realizará una serie de inversiones para convertir el Centro Industrial Juan Manuel Fangio en un polo atractivo para nuevas empresas multinacionales. También se asegurará la continuidad de la operación de importación oficial de la marca, con la firme intención de mantener e incrementar el volumen de ventas de autos de alta gama, lo que incluirá mantener la calidad del servicio al cliente, la provisión total de repuestos y la continuidad de lanzamientos de nuevos modelos.

En próximas comunicaciones que se esperan para los primeros días de marzo, se conocerá cuál es el plan de inversiones que Open Car tiene previstas en el centro industrial adquirido, y que es parte fundamental del acuerdo de venta de las instalaciones. Las inversiones estarían focalizadas en mejoras en el proceso de fabricación, incorporación de caja automática a Sprinter y de nuevos productos que estará enviando Mercedes-Benz desde Alemania.

Según anticiparon fuentes del sector, se esperan anuncios de nuevas incorporación al capital social de la compañía, como parte de un plan estratégico por convertirse en un operador local fuerte y confiable, capaz de atraer a empresas multinacionales que puedan elegir al grupo para entrar al mercado argentino y regional. Una vez que en 2030 deje de fabricarse el actual utilitario Sprinter con motor térmico. El mismo ya está siendo reemplazado en varios mercados del mundo por la nueva versión 100 por ciento eléctrica, que será la única alternativa de propulsión global desde la próxima década.