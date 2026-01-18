Receta de ensalada de pollo con salsa de queso y palta: fresca y deliciosa para el verano.

Preparar ensaladas en verano que sean nutritivas, deliciosas y originales puede ser todo un desafío si no tenés recetas a mano. Muchas personas piensan que comer una ensalada es simplemente mezclar lechuga con tomate, pero no necesariamente debe ser así.

Las redes sociales están llenas de recetas de ensaladas novedosas y deliciosas, como esta ensalada de pollo con salsa de queso y palta. Con algunas verduras que te sobren de la heladera y un poco de inspiración, podés preparar platos de todo tipo.

Esta ensalada se prepara a base de pollo salteado con cebolla morada y verduras, como lechuga, zanahoria, tomate y choclo. El ingrediente estrella de esta receta es la salsa de palta y queso, que junto con el jugo de limón, le da un toque único que le vas a querer agregar a todas tus ensaladas. La receta fue compartida por la creadora de contenido Karina Oviedo y es muy sencilla de hacer.

Receta de ensalada de pollo con salsa de palta y queso

Ingredientes

1 pechuga de pollo

1 cebolla morada

1 palta

Queso crema

Limón

Sal

1 zanahoria

1 tomate o tomates cherry

1 choclo

1 lechuga

El paso a paso