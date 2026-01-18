Preparar ensaladas en verano que sean nutritivas, deliciosas y originales puede ser todo un desafío si no tenés recetas a mano. Muchas personas piensan que comer una ensalada es simplemente mezclar lechuga con tomate, pero no necesariamente debe ser así.
Las redes sociales están llenas de recetas de ensaladas novedosas y deliciosas, como esta ensalada de pollo con salsa de queso y palta. Con algunas verduras que te sobren de la heladera y un poco de inspiración, podés preparar platos de todo tipo.
Esta ensalada se prepara a base de pollo salteado con cebolla morada y verduras, como lechuga, zanahoria, tomate y choclo. El ingrediente estrella de esta receta es la salsa de palta y queso, que junto con el jugo de limón, le da un toque único que le vas a querer agregar a todas tus ensaladas. La receta fue compartida por la creadora de contenido Karina Oviedo y es muy sencilla de hacer.
Receta de ensalada de pollo con salsa de palta y queso
Ingredientes
-
1 pechuga de pollo
-
1 cebolla morada
-
1 palta
-
Queso crema
-
Limón
-
Sal
-
1 zanahoria
-
1 tomate o tomates cherry
-
1 choclo
-
1 lechuga
El paso a paso
-
Agarrar una pechuga de pollo y cortarla en cubitos. Llevarla a una sartén a fuego bajo o medio con un poco de aceite para que se saltee.
-
Cortar una cebolla morada y sumarla a la sartén.
-
Mientras, cortar todas las verduras que quieras. En la receta original se usan lechuga, tomates cherry, choclo y zanahoria, pero podés usar las que tengas en casa o las que más te gusten.
-
Por otro lado, preparar la salsa de queso y palta. Mezclar una palta con una o dos cucharadas de queso crema. Condimentar con limón y sal. Procesar muy bien todo si es necesario, para que la palta y el queso se integren bien.
-
Una vez que el pollo y la cebolla estén bien dorados, retirarlos del fuego.
-
Mezclar el pollo y la cebolla con las demás verduras (si querés, podés dejar enfriar el pollo) y con la salsa de palta.
-
Opcional: agregarle pedacitos de cualquier otro queso que tengas.
-
¡Listo!