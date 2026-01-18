EN VIVO
Receta de ensalada de pollo con salsa de queso y palta: fresca y deliciosa para el verano

Idea de ensalada de pollo salteado con cebolla, condimentado con una salsa exquisita de queso y palta. Fresca, fácil y deliciosa para hacer en verano.

18 de enero, 2026 | 11.36

Preparar ensaladas en verano que sean nutritivas, deliciosas y originales puede ser todo un desafío si no tenés recetas a mano. Muchas personas piensan que comer una ensalada es simplemente mezclar lechuga con tomate, pero no necesariamente debe ser así.

Las redes sociales están llenas de recetas de ensaladas novedosas y deliciosas, como esta ensalada de pollo con salsa de queso y palta. Con algunas verduras que te sobren de la heladera y un poco de inspiración, podés preparar platos de todo tipo.

Esta ensalada se prepara a base de pollo salteado con cebolla morada y verduras, como lechuga, zanahoria, tomate y choclo. El ingrediente estrella de esta receta es la salsa de palta y queso, que junto con el jugo de limón, le da un toque único que le vas a querer agregar a todas tus ensaladas. La receta fue compartida por la creadora de contenido Karina Oviedo y es muy sencilla de hacer.

Receta de ensalada de pollo con salsa de palta y queso

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo

  • 1 cebolla morada

  • 1 palta

  • Queso crema

  • Limón

  • Sal

  • 1 zanahoria

  • 1 tomate o tomates cherry

  • 1 choclo

  • 1 lechuga

El paso a paso

  1. Agarrar una pechuga de pollo y cortarla en cubitos. Llevarla a una sartén a fuego bajo o medio con un poco de aceite para que se saltee.

  2. Cortar una cebolla morada y sumarla a la sartén. 

  3. Mientras, cortar todas las verduras que quieras. En la receta original se usan lechuga, tomates cherry, choclo y zanahoria, pero podés usar las que tengas en casa o las que más te gusten.

  4. Por otro lado, preparar la salsa de queso y palta. Mezclar una palta con una o dos cucharadas de queso crema. Condimentar con limón y sal. Procesar muy bien todo si es necesario, para que la palta y el queso se integren bien.

  5. Una vez que el pollo y la cebolla estén bien dorados, retirarlos del fuego.

  6. Mezclar el pollo y la cebolla con las demás verduras (si querés, podés dejar enfriar el pollo) y con la salsa de palta.

  7. Opcional: agregarle pedacitos de cualquier otro queso que tengas.

  8. ¡Listo!

