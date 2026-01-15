Tras un comienzo de año con temperaturas agradables, el calor empezó a sentirse y se espera un enero agobiante. En ese contexto, es ideal para todo hogar contar con una pileta para pasar el día de la mejor manera en este verano, y una casa de electrodomésticos tiene liquidaciones con 50 por ciento off y cuotas sin interés.
Frávega lanzó una importante promoción de piletas de lona de la reconocida marca Pelopincho y hay todo tipo de modelos y de tamaños para elegir las que mejor se adapten a tus necesidades.
Además, algunos productos tienen un 20 por ciento de reintegro de Modo, con un tope de 20 mil pesos, y hay piletas inflables exclusivas para los más chicos del hogar.
¿Qué piletas´"Pelopincho" tiene en oferta Fravega?
- Pileta de Lona Pelopincho 2800Lts 270 x 160 x 65 cm - Precio $174.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta de Lona Pelopincho 4500Lts 300 x 200 x 75 cm - Precio $249.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta de Lona Pelopincho 1000Lts 185 x 145 x 40 cm - Precio $88.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta Estructural Pelopincho 1500 Lts 1030 - Precio $104.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta de Lona Pelopincho 500LTS 1550x300x1070- Precio $59.999.
- Pileta Pelopincho M1010 500lts - Precio $99.074 y seis cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
Otras piletas y productos en oferta
- Pileta De Lona Pileta Pelopincho M1020 1000 Lts - Precio $131.074 y seis cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta Pelopincho M1030 1500 Litros - Precio $165.198 y seis cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta Bestway Fast Set 3800 Litros - Precio $99.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Pileta Inflable Intex Arco Iris 57104 - Precio $10.999
- Pileta Infantil Inflable Bestway 122cm 3 Aros 51009 - Precio $18.590.
Además, la casa de electrodomésticos también tiene en oferta cubrepiletas:
- Cubrepileta Y Base Pelopincho 1030 185 X 270 - Precio $29.999 y tres cuotas sin interés. 20 por ciento de reintegro con Modo.
- Cubre Pileta y Base Protectora Pelopincho 1102- Precio $42.999 .
- Cubre Pileta y Base Protectora Pelopincho 1043 - Precio $21.999.
- Kit Barrefondo para Bomba Bestway 58234 - Precio $74.999 y tres cuotas sin interés..