Si estás pensando en renovar tu mobiliario para disfrutar al aire libre, es un buen momento para aprovechar las promociones que lanzaron varios de los supermercados más importantes que están liquidando reposeras y sillas con descuentos que llegan hasta un 45 por ciento.

Estas rebajas las ofrecen las cadenas Coto, Carrefour y ChangoMás y aplican a distintos modelos y estilos de reposeras y sillas, ideales para el verano o para equipar espacios de descanso en casa. Algunos también ofrecen hasta 12 cuotas sin interés.

Lo mejor es que podés consultar las ofertas directamente en las páginas web oficiales de cada hipermercado, donde también encontrarás detalles sobre stock y precios actualizados. Además, la compra online te permite comparar fácilmente entre las opciones disponibles y asegurarte de conseguir el mejor precio sin moverte de tu casa.

Ofertas de sillas y reposeras en Coto

Banqueta acero MOR 37 cm (varios colores) – 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999)

– 40% off – $8.999,40 (precio regular: $14.999) Silla infantil acero plegable MOR 49 cm (varios colores) – 40% off – $17.999,40 (precio regular: $29.999)

– 40% off – $17.999,40 (precio regular: $29.999) Silla acero plegable MOR 72 cm (varios colores) – 40% off – $22.799,40 (precio regular: $37.999)

– 40% off – $22.799,40 (precio regular: $37.999) Silla de playa aluminio reclinable MOR 54 cm (varios colores) – 2x1 – $24.999,50 por unidad (precio regular: $49.999)

– 2x1 – $24.999,50 por unidad (precio regular: $49.999) Banco Iguazú Max plegable – 20% off – $194.399,20 (precio regular: $242.999) – 3 cuotas sin interés.

– 20% off – $194.399,20 (precio regular: $242.999) – 3 cuotas sin interés. Reposera plástica Tramontina Leblon – 40% de descuento – $93,599.40 (precio regular: $155,999)

– 40% de descuento – $93,599.40 (precio regular: $155,999) Silla Tramontina Bertioga de plástico blanco – 40% de descuento – $22,079.40 (precio regular: $36,799)

Silla Tramontina Buzios de plástico blanco – 40% de descuento – $13,739.40 (precio regular: $22,899)

– 40% de descuento – $13,739.40 (precio regular: $22,899) Silla plástica Tramontina Ipanema blanca – 40% off – $32.759,40 (precio regular: $54.599)

– 40% off – $32.759,40 (precio regular: $54.599) Reposera acero Home Studio 166 cm negra – 25% off con Comunidad – $134.999,25 (precio regular: $179.999) – 12 cuotas sin interés.

– 25% off con Comunidad – $134.999,25 (precio regular: $179.999) – 12 cuotas sin interés. Reposera aluminio apilable Home Studio 169 cm negra – 40% off – $96.988,80 (precio regular: $161.999)

– 40% off – $96.988,80 (precio regular: $161.999) Reposera aluminio Home Studio 190 cm gris – 25% off con Comunidad – $440.999,25 (precio regular: $587.999) – 12 cuotas sin interés.

Ofertas de Carrefour

Reposera regulable para jardín gris – 45% off – $172.945 (precio regular: $314.446) – Sólo envío.

– 45% off – $172.945 (precio regular: $314.446) – Sólo envío. Reposera reforzada de aluminio 5 posiciones tricolor – 44% off – $80.000 (precio regular: $143.858) – Sólo envío.

– 44% off – $80.000 (precio regular: $143.858) – Sólo envío. Reposera azul plegable con apoya brazos (única posición) – 39% off – $80.000 (precio regular: $133.303) – Sólo envío.

– 39% off – $80.000 (precio regular: $133.303) – Sólo envío. Reposera naranja plegable con apoya brazos (única posición) – 29% off – $82.902 (precio regular: $117.968) – 3 cuotas sin interés – Sólo envío.

– 29% off – $82.902 (precio regular: $117.968) – 3 cuotas sin interés – Sólo envío. Reposera de playa plegable negro Gadnic 5 posiciones con apoyabrazo – 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío.

– 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío. Reposera de playa plegable azul Gadnic 5 posiciones con apoyabrazo – 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío.

– 23% off – $56.999 (precio regular: $74.099) – Sólo envío. Reposera Descansar 80040 Total Black de caño aluminio – 20% off – $125.999 (precio regular: $157.499) – 3 cuotas sin interés – Mi Carrefour Crédito.

Ofertas disponibles en ChangoMás