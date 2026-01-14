A dónde ir en el verano 2026 sin gastar mucho en Argentina: 5 lugares baratos para viajar

Planificar las vacaciones de verano siempre es un desafío para el bolsillo, especialmente a último momento. Sin embargo, Argentina tiene muchísimas opciones baratas para viajar sin gastar mucho.

Verano 2026: los mejores 5 lugares baratos para ir

Desde la inmensidad de la costa bonaerense hasta la mística de las sierras cordobesas y el aire puro del norte, hay varios destinos argentinos que te permiten disfrutar de actividades gratuitas, alojamientos accesibles y una gran gastronomía regional.

1. Villa Gesell, Buenos Aires

Encabezando los rankings de accesibilidad para este verano, Villa Gesell se consolida como la opción más popular y económica de la Costa Atlántica. A diferencia de sus vecinos más exclusivos, esta ciudad ofrece una enorme variedad de campings, hostels y departamentos con precios mucho más amigables. Podés disfrutar de sus extensas playas, caminar por el bosque o recorrer la Avenida 3 sin necesidad de gastar de más. Además, los paradores y restaurantes locales ofrecen "menús turísticos" que son un alivio para la billetera familiar.

2. Miramar de Ansenuza, Córdoba

Si buscás algo distinto a las sierras tradicionales, tenés que conocer este paraíso frente a la Laguna Mar Chiquita. Es uno de los humedales más grandes del mundo y recientemente fue declarado Parque Nacional. Es un destino ideal para desconectar: podés hacer avistaje de flamencos, disfrutar de atardeceres de película sobre el agua salada y aprovechar una oferta de alojamiento que todavía no se disparó. Es un lugar tranquilo, seguro y perfecto para los que buscan paz a bajo costo.

3. Chilecito, La Rioja

Para los amantes del aire libre y el turismo aventura, Chilecito es la joya escondida del NOA para este 2026. Al ser una ciudad con mucha vida propia más allá del turismo, los precios de la comida y el transporte se mantienen a niveles locales. Podés usarla como base para visitar la Cuesta de Miranda o el Cable Carril (monumento histórico nacional con entrada gratuita). La gastronomía riojana, con sus empanadas y vinos regionales, ofrece una calidad-precio que es difícil de encontrar en otras provincias.

4. Gualeguaychú, Entre Ríos

A pocas horas de Buenos Aires y Rosario, Gualeguaychú es mucho más que carnaval. Sus playas sobre el río Uruguay y el río Gualeguaychú son una alternativa excelente para combatir el calor. Los complejos de termas suelen tener entradas accesibles y el alojamiento en cabañas es muy competitivo si viajás en grupo o en familia. Es un destino ideal para escapadas cortas o vacaciones de una semana donde el gasto en combustible es menor por la cercanía.

5. San Rafael, Mendoza

Aunque Mendoza suele considerarse un destino "premium", San Rafael se mantiene como la opción más equilibrada de la provincia. Podés visitar el Cañón del Atuel o el Embalse Los Reyunos, donde hay muchas zonas de acceso libre para pasar el día frente al agua. Además, muchas bodegas familiares ofrecen visitas y degustaciones a precios muy razonables. Es el lugar perfecto si querés combinar aventura, sol y buenos sabores sin los precios de la capital mendocina.