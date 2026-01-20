El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión de urgencia sobre Irán

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de la ONU se ve durante la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Nueva York, EEUU

Por Olivia Le ‍Poidevin y Emma Farge

GINEBRA, 20 ene (Reuters) - El Consejo de Derechos Humanos de ‍la ONU celebrará ⁠una sesión de emergencia sobre Irán en los próximos días, con el objetivo de debatir la "alarmante violencia" empleada contra los manifestantes, según mostró un documento el martes.

Un representante iraní dijo que las autoridades han verificado al menos 5.000 muertes en ‌las protestas, que son las mayores ⁠manifestaciones desde 2022, lo ⁠que llevó al jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, a condenar ‍la violencia.

"Se necesita una sesión especial debido a la importancia ⁠y urgencia de la ‌situación, en particular debido a informes creíbles de violencia alarmante, medidas enérgicas contra los manifestantes y violaciones de la ley internacional de derechos humanos en ‌todo el ‌país", según una carta escrita por el embajador de Islandia, Einar Gunnarsson, en nombre de un grupo de países, entre ellos Alemania ​y Reino Unido, a la que tuvo acceso Reuters.

Human Rights Watch ha denunciado homicidios ilegítimos masivos y pide que una investigación de la ONU ya existente, creada por el consejo en 2022 tras la última oleada de ‍protestas, investigue las muertes y reciba financiación adicional para hacerlo.

La misión diplomática de Irán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los diplomáticos dijeron que Irán ​había enviado a las misiones páginas de refutación contra las acusaciones de una represión, diciendo ​que los enfrentamientos se produjeron después de ataques armados contra las fuerzas ⁠de seguridad.

Con información de Reuters