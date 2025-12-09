DATOS-De Australia a Europa: los países actúan para frenar el acceso de menores a las redes sociales

Imagen de ilustración de las aplicaciones Instagram, TikTok, Snapchat, Kick, YouTube, Facebook, Twitch, Reddit, Threads y X en un teléfono móvil

Australia se convertirá el miércoles en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, bloqueándoles el acceso a plataformas como TikTok, YouTube, de Alphabet, e Instagram y Facebook, de Meta.

La prohibición está siendo observada de cerca por otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, a medida que aumenta la preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.

A continuación se ofrece un resumen de lo que están haciendo otros países y empresas tecnológicas para regular el acceso a las redes sociales.

AUSTRALIA

Una ley histórica aprobada en noviembre de 2024 obliga a las principales plataformas de redes sociales a bloquear a los menores de 16 años a partir del miércoles, una de las normativas más estrictas del mundo dirigida a las principales plataformas tecnológicas.

Las empresas que no la cumplan podrían enfrentarse a sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32,8 millones de dólares estadounidenses).

REINO UNIDO

La Ley de Seguridad en Línea establece normas más estrictas para las plataformas de redes sociales, incluidas restricciones de edad para impedir que los menores accedan a contenidos nocivos.

La ley se aprobó en 2023 y su aplicación comenzó este año. No se ha establecido ningún límite de edad para acceder a las redes sociales.

CHINA

El regulador chino del ciberespacio ha puesto en marcha un programa denominado "modo menor" que exige restricciones a nivel de dispositivo y normas específicas de las aplicaciones para restringir el tiempo de pantalla en función de la edad.

DINAMARCA

Dinamarca anunció en noviembre que prohibiría las redes sociales a los menores de 15 años, aunque permitiría a los padres conceder exenciones para que los menores de 13 años accedan a determinadas plataformas.

La mayoría de los partidos del Parlamento apoyaron el plan antes de su votación formal.

FRANCIA

En 2023, Francia aprobó una ley que obliga a las redes sociales a obtener el consentimiento paterno para que los menores de 15 años puedan crear cuentas. Sin embargo, según los medios locales, los problemas técnicos han impedido su aplicación.

ALEMANIA

Los menores de entre 13 y 16 años sólo pueden utilizar las redes sociales si sus padres dan su consentimiento. Pero los defensores de la protección de la infancia afirman que los controles son insuficientes.

ITALIA

En Italia, los menores de 14 años necesitan el consentimiento paterno para registrarse en las redes sociales, mientras que a partir de esa edad no es necesario.

MALASIA

Malasia anunció en noviembre que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años a partir del año que viene.

NORUEGA

En octubre de 2024, el Gobierno noruego propuso elevar de 13 a 15 años la edad a partir de la cual los niños pueden dar su consentimiento a las condiciones exigidas para utilizar las redes sociales, aunque los padres seguirán pudiendo firmar en su nombre si son menores de esa edad.

El Gobierno también ha comenzado a trabajar en la legislación para establecer un límite de edad mínimo absoluto de 15 años para el uso de las redes sociales.

ESTADOS UNIDOS

La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet impide a las empresas recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento paterno.

Varios estados también han aprobado leyes que exigen el consentimiento paterno para que los menores accedan a las redes sociales, pero se han enfrentado a recursos judiciales por motivos de libertad de expresión.

UNIÓN EUROPEA

El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución que pide una edad mínima de 16 años en las redes sociales para garantizar "una participación en línea adecuada a la edad".

También instó a armonizar en la UE el límite de edad digital de 13 años para el acceso a las redes sociales y de 13 años para los servicios de intercambio de vídeos y los "chatbots" de IA.

La resolución no es jurídicamente vinculante.

REGULACIÓN PROPIA DEL SECTOR

Plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook y Snapchat dicen que hay que tener al menos 13 años para registrarse.

Sin embargo, los defensores de la protección de la infancia afirman que los controles son insuficientes y los datos oficiales de varios países europeos muestran que un gran número de menores de 13 años tienen cuentas en las redes sociales.

(1 dólar = 1,5099 dólares australianos)

Con información de Reuters