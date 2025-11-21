Stroll respondió a las críticas de Colapinto.

Posiblemente Lance Stroll sea uno de los pilotos menos queridos de la Fórmula 1, en parte porque su llegada no se dio por una cuestión de talento, sino por el dinero que había invertido su padre, Lawrence Stroll, para salvar a Force India, renombrado Racing Point y actualmente Aston Martin. Pero por fuera de eso, lo cierto es que el norteamericano cometió varios errores desde su debut en 2017 y no mejoró mucho en eso en estos años.

De hecho, el piloto canadiense sacó de pista a Franco Colapinto en la largada del GP de México, mientras que en el GP de Brasil empujó a Gabriel Bortoleto contra los muros, lo que produjo el abandono del piloto brasileño en su propia casa ni bien iniciada la carrera. Ante dicha situación, el argentino había declarado: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”.

Ahora, en la previa al Gran Premio de Las Vegas, Stroll fue consultado sobre las declaraciones del pilarense en la conferencia de prensa y, claramente disgustado, no se guardó nada a la hora de responder. “Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, contestó en referencia a la ausencia de puntos de Franco en la actual temporada.

“Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”, agregó el canadiense, en referencia a que no Colapinto no se había visto involucrado en el incidente y, por ende, no debía hablar al respecto. Además, picanteó sobre el presente del argentino en Alpine: “Tal vez está frustrado con su temporada y no donde quiere estar”.

Por último, Lance se dio el lujo de darle una recomendación a Franco de cara al cierre de temporada, aunque el mensaje, no muy oculto y bastante cortante, es que no se meta en cuestiones ajenas. “Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año”, cerró.

Stroll tuvo problemas en Aston Martin por su comportamiento.

La respuesta de Colapinto

Contrario a la actitud que tomó Lance Stroll, Franco Colapinto trató de calmar las aguas con el canadiense cuando le tocó el turno de pasar por la conferencia de prensa. “El incidente con Gabi, yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”, señaló en referencia al piloto de Aston Martin.