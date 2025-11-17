El guiño de Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto por su rivalidad en la Fórmula 1: “Pelé-Maradona”

Bortoleto celebró la renovación de Colapinto.

La semana pasada, en el marco del GP de Brasil, Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para la siguiente temporada, en la que volverá a competir contra Gabriel Bortoleto. Ambos compartieron parte del calendario de la F2 2024 antes de que el pilarense sea citado por Williams para reemplazar a Logan Sargeant de cara a las últimas nueve fechas del año, aunque lo cierto es que su rivalidad tiene más recorrido.

El hecho de haber rivalizado desde el karting hace que ambos tengan una sólida relación, por lo que una lucha por el título entre ambos sería apasionante, un tema al que se refirió el piloto brasileño. Durante una reciente entrevista con Motorsport, Bortoleto habló de los duelos que mantuvo hasta el momento con el argentino en la actual temporada de la F1 y adelantó que podrían llegar a luchar por el título en algún momento.

Ahora bien, para el paulista es imposible no hacer una referencia al mundo futbolero, que es pasión de multitudes tanto en su tierra natal como en Argentina y que es emblema de la rivalidad entre las dos potencias sudamericanas. “Hoy no estamos peleando un título mundial. El día que estemos luchando por el campeonato, ahí sí puede aparecer una ‘guerra’ estilo Pelé-Maradona. Pero siempre con respeto”, agregó Bortoleto.

De ahí que el piloto de Sauber esté contento con la renovación Franco, a quien conoce hace tanto tiempo que prefiere tenerlo como adversario en lugar de a otra persona. “Me pone muy feliz que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero tenerlo acá, compitiendo conmigo, antes que enfrentar a alguien que no conozco”, agregó “Gab”, que también defendió la decisión de Alpine.

“Franco viene haciendo un gran trabajo. Se ganó la renovación. Desde mi punto de vista, presionó a Gasly en varias carreras. Es un piloto con muchísimo talento. Me pone feliz que juntos representemos a Sudamérica”, cerró Bortoleto. Cabe mencionar que el brasileño está penúltimo en la tabla con 19 puntos, siendo el primero por encima de Colapinto, que sigue en el fondo en cero.

Los pilotos fueron rivales en la F2.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

Con la renovación de su contrato ya confirmada, Franco Colapinto debe tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible en las últimas tres fechas del año. A continuación, las próximas carreras que tendrá el argentino en la actual edición de la Fórmula 1: