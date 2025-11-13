Posible espionaje: se abrió una investigación por dos personas que entraron a la fábrica del equipo de Franco Colapinto

Colapinto fue renovado para la F1 2026.

En una temporada complicada, Alpine viene de celebrar los puntos conseguidos por Pierre Gasly en el GP de Brasil y de la renovación de Franco Colapinto, quien permanecerá en el equipo en la siguiente temporada. Justamente, el 2026 será un cambio de era para la Fórmula 1, con el nuevo reglamento técnico y los cambios en los motores, algo sumamente importante para la escudería francesa, que dejará Renault para ser motorizado por Mercedes.

Desde incluso antes de mitad de año, varios equipos comenzaron a desarrollar el nuevo monoplaza para el próximo año y Alpine fue uno de los primeros en meterse de lleno en el sucesor del A525. En este contexto, el equipo de Enstone sufrió el ingreso de dos personas desconocidas a las instalaciones de Viry-Châtillon, con indicios de que se forzaron las oficinas de los miembros del alto mando de la escudería.

Según el rotativo francés Le Parisien, el ingreso se dio el lunes alrededor de las 22 horas y las primeras pericias indicaron que no hay indicios de robo de objetos, lo que lleva el caso hacia una posible operación de espionaje industrial. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los individuos entraron al predio por uno de sus laterales y rompieron una ventana para ingresar en la sede, en la que permanecieron solamente por cinco minutos.

“No se robó nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”, afirmaron desde el entorno del equipo, mientras que la investigación no llegó a demostrar daños materiales ni robo de información confidencial. Hasta el momento, Alpine no se ha pronunciado al respecto y se aguarda por más novedades acerca del caso en medio de los preparativos para la visita al Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 20 al 22 de noviembre.

El descontento de Colapinto en Brasil

Mientras que Pierre Gasly logró sumar tanto en la sprint como en la carrera principal, en la que finalizó décimo, Franco Colapinto no pudo meterse en la zona de puntos en el GP de Brasil. El piloto argentino no pudo terminar la sprint del sábado por un accidente en la tercera curva y quedó en el decimoquinto lugar el domingo, una situación que lo dejó disconforme con el rendimiento que mostró el A525 en la pista.

Así es la sede en la que ingresaron los individuos.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Un balance muy malo, no teníamos agarre y creo que se complicó la carrera. Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente”, remarcó el pilarense. A la fallida estrategia de Alpine, hay que sumarle que los mecánicos se retrasaron en la segunda parada de Franco, en la que estuvo detenido por 5.4 segundos que lo hicieron volver a la pista detrás del tráfico.