Gasly está decimoctavo con 22 puntos.

Desde el GP de Bélgica a finales de julio, Pierre Gasly no había vuelto a sumar puntos en la Fórmula 1, lo que había dejado a Alpine en cero durante las últimas siete fechas de la temporada. Sin embargo, el regreso al Autódromo José Carlos Pace le trajo buenos recuerdos al piloto galo, que el año pasado obtuvo el tercer lugar en el GP de Brasil en el histórico doble podio que consiguió con Esteban Ocon para la escudería francesa.

Con ese buen antecedente, pero sin la lluvia que había caracterizado a la edición de la temporada pasada, el piloto francés volvió a tener un rendimiento exquisito este fin de semana en Interlagos. De hecho, el sábado ganó cinco posiciones en la sprint para terminar octavo y sumar un punto, mientras que este domingo terminó décimo para agregar otra unidad a su estadística en medio de un año bastante difícil.

De ahí que Gasly se haya mostrado feliz por haber vuelto a la zona de puntos en las dos carreras que tuvo la vigesimoprimera fecha de la F1, tal como lo mostró en la zona mixta una vez finalizado el GP de Brasil. “En líneas generales, muy contento, porque la última vez que sumamos puntos en un domingo fue en Spa antes del parón veraniego y ha sido un camino muy largo”, comenzó el francés, que también había quedado décimo aquel día en Bélgica.

Sin dudas, el piloto de Alpine tuvo que atravesar semanas muy oscuras con el equipo, por lo que este fin de semana fue un mimo, en especial porque mantuvo un buen rendimiento a lo largo de los tres días. “Fueron tres meses en tierra de nadie, así que debo decir que llegué mucho más entusiasmado esta mañana a la carrera sabiendo que tenía un auto para competir. Fue un fin de semana fuerte, Q3, un punto en la sprint, un punto hoy”, agregó.

A pesar de esto, lo cierto es que Gasly perdió una posición en relación con la clasificación, motivo por el que se lamentó por no haber conseguido un resultado mejor al momento de cruzar la línea de meta. “Si tengo que ser honesto, estoy un poco decepcionado con lo de hoy porque hicimos una gran salida, conseguimos pasar a Bearman y conseguimos pasar a Russell. En ambas ocasiones pierdo la posición en las rectas”, observó Pierre, que señaló que tenía más ritmo del que pudo mostrar.

Gasly sumó en seis fechas esta temporada.

Alpine no sale del fondo

Aunque Alpine logró sumar dos puntos este fin de semana de la mano de Pierre Gasly, lo cierto es que el equipo galo sigue demasiado lejos de ser una amenaza para Sauber en la tabla de constructores. Actualmente, la escudería francesa está décima con 22 puntos, mientras que el equipo suizo sigue noveno con 62, una diferencia de cuarenta puntos difícil de superar en solo tres fechas.