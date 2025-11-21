Otro brutal cambio que implementará la AFA en un torneo argentino para el 2026

Otro cambio de la AFA en un torneo de Argentina para el 2026

El fútbol argentino vive días de cambios drásticos impulsados por la AFA con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza. Después de otorgarle un título a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual, ahora la Casa Madre del mencionado deporte implementará varias modificaciones en uno de los torneos que ya existían antes de la creación del nuevo trofeo. Las mismas se dieron a conocer en las últimas horas y no pasaron para nada inadvertidas entre los fanáticos en las redes sociales.

El certamen, que será distinto a sus anteriores ediciones, es nada más y nada menos que la Copa Argentina 2026. Después de la consagración de Independiente Rivadavia de Mendoza y de algunas polémicas que tuvieron lugar los últimos años, la Asociación del Fútbol Argentino no sólo agregará el VAR para otras instancias, sino también que estableció un calendario para disputarlo. A su vez, la "Lepra" será quien juegue el primer partido después del sorteo que se desarrollará próximamente.

Los cambios de la AFA en la Copa Argentina 2026

En principio, el conjunto hoy comandado por Alfredo Berti será quien juegue el cruce inaugural con rival a definir. En la semana del 10 de diciembre, seguramente en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza, se llevará a cabo el mencionado sorteo antes de que termine el Clausura 2025. A su vez, en la misma jornada se sabrán cuáles serán las fechas para los duelos desde los 32avos hasta la gran final. Sin embargo, lo que todavía no está claro es dónde se jugarán, lo que será anunciado por la entidad que preside "Chiqui" Tapia.

Por otro lado, la inclusión del VAR también es una novedad importante sobre este torneo pensando en 2026. Dicho sistema estará presente desde los octavos de final hasta el duelo decisivo a diferencia de lo que fue en 2025 -sólo en la final entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors- y los años anteriores -no hubo-. De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino buscará la transparencia en el certamen que con el paso del tiempo acumuló distintas polémicas que impactaron de lleno al mandamás y compañía.

La Copa Argentina 2026 también tendrá cambios

Qué equipos clasifican a la Copa Argentina 2026

Primera División : los 30 equipos.

: los 30 equipos. Primera Nacional : 15 equipos.

: 15 equipos. Primera B Metropolitana : 5 equipos (un cupo por definir).

: 5 equipos (un cupo por definir). Primera C : 4 equipos (un cupo por definir).

: 4 equipos (un cupo por definir). Torneo Federal A: 10 equipos.

Las fechas para los cruces de la Copa Argentina 2026 con sede a definir

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25 de marzo.

Equipos no Conmebol: hasta el 15 de abril.

16avos de final:

Durante las semanas de los playoffs del Torneo Apertura.

Equipos no Conmebol: durante las 4 de semanas de playoffs.

Equipos Conmebol: el fin de semana siguiente del que queden eliminados de los playoffs.

Equipos Conmebol y finalista del torneo: hasta el 31 de mayo.

Octavos de final:

Equipos Conmebol: 12 de julio y/o 19 de julio.

Equipos no Conmebol: hasta el 5 de agosto.

Cuartos de final y semifinales:

A definir.

Final: