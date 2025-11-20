Cuántos títulos tiene Rosario Central en su historia tras salir campeón de la Liga Profesional 2025

Rosario Central, campeón de la Liga Profesional de Fútbol.

Rosario Central se transformó este jueves y, de forma sorpresiva, en nuevo campeón del fútbol argentino. La AFA, conducida por Claudio "Chiqui" Tapia le otorgó campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor de la tabla anual, un trofeo que no se había otorgado hasta ahora. Y de esta manera Ángel Di María ganó su primer título con el conjunto "Canalla", al que volvió a mitad de año para cerrar su exitosa carrera deportiva.

El equipo rosarino fue el mejor posicionado en su grupo tanto en el torneo Apertura como en el Clausura de este año. Y es considerado por muchos actualmente el mejor equipo del fútbol argentino. Sin embargo, esto no lo había podido trasladar hasta ahora a títulos, ya que en el torneo pasado quedó afuera frente a Huracán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final, por lo que busca revancha en este campeonato.

Cuántos títulos suma Rosario Central en su historia

Con este nuevo título, Rosario Central suma entre campeonatos de liga, copas nacionales y copas internacionales 13 títulos. Se trata en principio del quinto título de liga que acumula el "Canalla" (todos en la era profesional) y corta una sequía de 38 años sin torneos ligueros, ya que la Copa de la Liga 2023 es contada por la AFA como una copa nacional. Así las cosas, está a una liga de alcanzar a Newell´s (6 ligas), aunque lo supera en el acumulado de torneos totales (13 a 9). La duda es si de ganar el Clausura también se le cuenta como liga (tal fue el caso de Platense), en una nueva contradicción que ofrece el fútbol doméstico.

Todos los títulos de Rosario Central

Torneos de liga (5 campeonatos profesionales)

Nacional 1971 Nacional 1973 Nacional 1980 Temporada 1986/87 Liga Profesional 2025

Copas Nacionales (5 amateur, 2 en el profesionalismo)

Copa de Competencia "La Nación" 1913 Copa Doctor Carlos Ibarguren 1915 Copa de Competencia Jockey Club 1916 Copa de Honor 1916 Copa de Competencia de la Asociación Amateurs 1920 Copa Argentina 2018 Copa de la Liga 2023

Copas internacionales (1 una)

Copa Conmebol 1995

Cómo se definió el nuevo título de Rosario Central

Este logro llega en un contexto de modificaciones reglamentarias importantes: la AFA eliminó la Supercopa Internacional, y en su lugar analiza la creación de un triangular entre los ganadores del Torneo Apertura, Torneo Clausura y el líder de la Tabla Anual, a disputarse en junio de 2026. Ya está clasificado además a la próxima Copa Libertadores, al ser el primero en clasificar y sacándole amplia diferencia a Boca y River.