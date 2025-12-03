La Superluna el 4 de diciembre: a qué hora es y cómo verlo en Argentina

La superluna del 4 de diciembre coincide con el perigeo, lo que permite observar un leve aumento en su tamaño y brillo

La próxima superluna generó un fuerte interés entre quienes siguen de cerca los fenómenos vinculados a la astronomía. El evento marcará uno de los momentos más llamativos del calendario lunar de fin de año y volverá a poner en foco la relación entre la órbita de la Luna, su brillo y la percepción desde la Tierra.

Qué es la superluna y por qué genera interés

El término superluna comenzó a circular en espacios no científicos a fines de los años 70 y, desde entonces, se instaló en los medios como una forma de describir una luna llena que ocurre cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Si bien no constituye una categoría formal dentro de la astronomía, se utiliza ampliamente en la divulgación para señalar lunares llenas que pueden apreciarse levemente más grandes y brillantes.

Este fenómeno se popularizó en las últimas décadas y contribuyó a despertar mayor atención pública hacia los eventos astronómicos, algo destacado por instituciones como la Associated Press, que observa un crecimiento de la curiosidad y participación en actividades educativas.

Por qué la superluna del 4 de diciembre será especial

La Luna alcanzará su fase llena este 4 de diciembre y permanecerá visible prácticamente toda la noche, saliendo cerca del atardecer y poniéndose al amanecer. En esta oportunidad, su posición estará próxima al perigeo, una condición que permite percibir un ligero aumento en su tamaño aparente y en la intensidad de su brillo.

La NASA explica que en estas ocasiones la distancia entre la Tierra y la Luna ronda los 357.000 kilómetros, lo que supone una reducción de hasta 27.000 kilómetros respecto del promedio habitual. Esta variación responde a la forma elíptica de la órbita lunar, razón por la cual cada año suelen registrarse entre tres y cuatro superlunas.

A qué hora ver la superluna en Argentina

El momento de mayor luminosidad se dará durante la noche del 4 de diciembre, aunque podrá observarse desde minutos después del atardecer hasta cerca del amanecer. La presencia del disco lunar completo permitirá una visualización prolongada, favorecida además por el ascenso natural del satélite durante las primeras horas de la noche.

En Argentina, la fase llena se producirá cuando la Luna ya esté sobre el horizonte, lo que posibilitará un registro visual muy atractivo. El espectáculo será más notable en zonas con baja contaminación lumínica y con cielo despejado.

La NASA detalla que la distancia Tierra–Luna puede reducirse hasta 27.000 kilómetros durante este fenómeno

Cómo observar la superluna de manera adecuada

La superluna puede apreciarse a simple vista sin necesidad de instrumentos ópticos. Sin embargo, binoculares o pequeños telescopios permiten notar mejor los detalles del relieve lunar. La claridad del cielo será determinante, especialmente en grandes ciudades donde la iluminación artificial puede interferir con la observación.

Tanto la NASA como la NOAA han destacado que la cercanía relativa de la Luna durante este fenómeno puede provocar un leve incremento de las mareas, aunque sin generar efectos significativos en la vida cotidiana. Este comportamiento responde a la influencia gravitatoria entre ambos cuerpos celestes y forma parte del interés que despiertan estos eventos dentro de la astronomía.

Qué impacto tiene la superluna en la divulgación científica

Las superlunas se convirtieron en una oportunidad para reforzar el vínculo entre el público general y las ciencias del espacio. El impacto mediático de estos fenómenos impulsa actividades de observación, charlas y proyectos educativos que buscan explicar de manera accesible la dinámica lunar.

El interés creciente confirma el rol de estos episodios como puerta de entrada a la astronomía, una disciplina que encuentra en la curiosidad natural por el cielo nocturno un punto de encuentro entre especialistas, instituciones y aficionados.