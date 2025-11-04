Mario Pergolini se hartó de Milei y dijo lo que piensa sobre su gobierno: "No llegó".

El periodista Mario Pergolini fue muy crítico del gobierno de Javier Milei, días después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Qué dijo en Otro Día Perdido, el programa que conduce por El Trece.

Concretamente, lo que cuestionó Pergolini fue la estrategia oficialista de las candidaturas testimoniales, tan criticadas por el Gobierno en el pasado. "Santilli pasó a ser ahora ministro del Interior", comenzó y continuó: "¿Se acuerdan? Nosotros lo íbamos a elegir a Santilli. No nosotros, los de la provincia de Buenos Aires. Santilli no llegó a entrar a la boleta".

Luego, explicó que "no es solo Santilli" y profundizó: "Adorni tampoco va a asumir, porque ahora es el jefe de Gabinete. Había ganado las elecciones en Capital Federal".

Así, "un montón de gente que estamos votando todo el tiempo" no termina haciendo el trabajo para el que se lo elige, continuó y concluyó: "¡No sé para qué votamos! ¿Por qué nos engañan diciendo que estamos eligiendo a tal? Termina Karen Reichardt. Que está todo bien, pero que la pongan a ella".

Mario Pergolini cuestionó las candidaturas testimoniales de La Libertad Avanza.

Las renuncias por las que Santilli y Adorni no asumirán sus bancas

Después de las elecciones, hubo dos renuncias clave en el gabinete de Javier Milei: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reemplazado por Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, reemplazado por Diego Santilli. De esta manera, ambos legisladores electos no asumirán sus bancas en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación, respectivamente.