El regreso menos pensado: volvió Mario Pergolini a la Rock&Pop.

En un regreso que despertó nostalgia y euforia entre los oyentes, Mario Pergolini volvió este domingo 2 de noviembre a Rock&Pop, la radio que marcó una era en su carrera y en la historia del medio. La ocasión no podía ser más especial: el 40° aniversario de la emisora, celebrado con una emisión en vivo cargada de emoción, recuerdos y música.

Bajo el lema “¡Mario vuelve a casa!”, el icónico conductor de Cuál Es? se puso nuevamente frente al micrófono para conducir una edición especial del “Ranking Rock&Pop”, que repasó las 40 canciones más votadas por los oyentes en estas cuatro décadas.

Mario Pergolini se convirtió en un ícono radiofónico durante su paso por la Rock&Pop.

Cómo fue el regreso de Mario Pergolini a la Rock&Pop

El programa se transmitió en vivo de 10 a 13 horas, y reunió a fanáticos de distintas generaciones que siguieron la emisión tanto por la radio como a través del sitio web de Noticias Argentinas, donde también se pudo escuchar online.

La vuelta de Pergolini no fue un hecho menor. Durante los años 90 y 2000, su programa “Cuál Es?”, que condujo junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman, se convirtió en un fenómeno cultural: un espacio irreverente, divertido y a la vez profundamente musical que mezclaba entrevistas, noticias, humor ácido y la mejor selección de rock nacional e internacional. Desde ese micrófono, Pergolini marcó una forma de hacer radio, influyendo en una generación de comunicadores y consolidando la identidad rebelde de Rock&Pop.

Más de veinte años después, su regreso por una mañana despertó la nostalgia y el entusiasmo de miles de oyentes que volvieron a escuchar esa voz que, durante tanto tiempo, fue sinónimo de energía, ironía y pasión por la música.