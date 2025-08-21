El nuevo precio de la Honda XR 150 en agosto 2025.

La Honda XR 150 sigue siendo una de las motos más buscadas del mercado argentino. Con una década de presencia en el país, este modelo multipropósito se consolidó como un clásico para quienes necesitan un vehículo confiable, económico y capaz de rendir tanto en la ciudad como en los caminos de tierra.

Su llegada en 2015 marcó un quiebre: reemplazó a la XR 125L e introdujo un diseño inspirado en motos de mayor cilindrada, pero manteniendo la agilidad de una moto urbana. Desde entonces, acompañó el crecimiento de Honda en la Argentina, que este año celebró la producción de 1,5 millones de unidades locales en su planta de Campana.

El presente de la XR 150 también se refleja en el mercado. Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), es la décima moto más patentada en 2025, con 6.087 unidades, en un ranking liderado por la Gilera Smash, Honda Wave y Motomel Blitz.

Cuál es el valor actualizado en agosto 2025 de la Honda XR 150

En el marco de su 10° aniversario, el modelo tuvo un ajuste del 1% en su precio y actualmente se comercializa a un valor oficial de $5.647.700. Este monto puede variar según el concesionario, las condiciones de financiación o las promociones vigentes.

Honda XR 150: ficha técnica