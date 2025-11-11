Hay conmoción en el cine por la muerte de una legendaria actriz, que tenía 84 años y falleció en la madrugada del martes. De quién se trata.

En la mañana del martes, se conoció la muerte de la actriz ganadora del Globo de Oro Sally Kirkland, nacida en Nueva York, Estados Unidos, en 1941. La noticia se la confirmó su representante, Michael Greene, al medio TMZ.

Durante el fin de semana, Sally Kirkland había sido ingresada en un hospital de Palm Springs, en el estado de California. En más declaraciones a TMZ, su representante explicó que la actriz padecía demencia desde hacía un año.

Hace un tiempo, amigos de la actriz crearon una página de GoFundMe para recaudar fondos para gastos médicos de Kirkland. En octubre, escribieron en esa página: "Han sido unos meses muy difíciles para Sally, ya que su salud sigue siendo delicada. Sufrió una caída en la ducha, cuando se quedó sola, y se lesionó las costillas y el pie, además de sufrir cortes y contusiones. Sally recibe ahora atención las 24 horas del día en un centro especializado, que le proporciona una seguridad y unos cuidados maravillosos".

Sally Kirkland murió el martes por la madrugada.

El Globo de Oro que ganó Sally Kirkland

Kirkland ganó un Globo de Oro en 1987, por su papel protagonista en la comedia dramática "Anna". Su interpretación también le valió una nominación para los Premios Oscar.