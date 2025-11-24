Se le escapó en vivo: Majul tuvo un sincericidio y contó todo sobre la extorsión de Milei.

El periodista Luis Majul protagonizó un momento de brutal honestidad en el aire de La Nación Más que expuso la estrategia de extorsión del gobierno de Javier Milei a las provincias.

Al detallar las negociaciones legislativas, a Majul se le "escapó" la mecánica de presión: confirmó que el ministro Luis Caputo liberará fondos discrecionales (ATN) únicamente para los "gobernadores amigos" que aprueben el Presupuesto 2026.

En su editorial, Luis Majul desglosó la estrategia de la Casa Rosada para destrabar la agenda legislativa. Sin eufemismos, explicó que la billetera del Estado se abrirá solo bajo condiciones de lealtad política. "Para eso (Caputo) estaría a punto de autorizar al ministro Diego Santilli, con la venia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a lo siguiente, escuchen", introdujo el conductor, pidiendo atención a la audiencia. El remate fue la confirmación de la discrecionalidad en el reparto: "Distribuir partidas correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para los gobernadores amigos que hayan demostrado haber hecho los deberes en materia fiscal".

El precio: Presupuesto y reforma laboral

Majul dejó en claro que esta "ayuda" no es gratuita. Detalló explícitamente qué leyes exige el Gobierno de Javier Milei a cambio de soltar los fondos. "Sería a cambio de conseguir la aprobación del Presupuesto 2026, el proyecto denominado 'sacar los dólares del colchón' y la media sanción a la ley de modernización laboral", enumeró el periodista.

Se le escapó en vivo: Majul tuvo un sincericidio y contó todo sobre la extorsión de Milei.

Además de los ATN, Majul listó otros beneficios que Caputo está dispuesto a "ceder" si los mandatarios provinciales se alinean. Mencionó el "aval de la Nación para la toma de deudas" y liberar fondos del impuesto a los combustibles. Finalmente, apuntó a un tema ambiental sensible: "Impulsar una nueva ley de glaciares para que cada provincia pueda decidir la normativa de cómo explotar la riqueza de sus minas".