Vero Lozano reveló desconocidos detalles sobre la visita de Johnny Depp a la Argentina: "Hicimos".

Verónica Lozano compartió imágenes inéditas de los "10 días" que compartió con Johnny Depp en Argentina, revelando una cercanía sorprendente.

Lozano abrió las puertas de su intimidad para mostrar el lado B de la visita de Depp. En la imagen que compartió, se ve al actor sentado en el jardín de la conductora, con lentes de sol y sosteniendo a uno de los perros de la familia, en una escena de absoluta cotidianidad.

"Hicimos de todo, fuimos a la cancha de Boca, a La Plata, a la premier de Modi", enumeró Verónica. Pero lo más jugoso estuvo en los detalles puertas adentro: la conductora reveló que hubo noches de "canto, tattoo y tragos". Además, contó que ofició de intermediaria con los fans: "Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos".

Johnny Depp estuvo en Argentina este mes.

La entrevista que le dio en Telefe

La conductora de Cortá por Lozano también mencionó a los acompañantes del actor. Destacó a "Beechy" como su "compañero de desayuno, café, juguito y medialunas", confirmando que la comitiva disfrutó de las costumbres locales.

"Viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz", agregó Lozano, cerrando el mensaje con una despedida afectuosa ("We gonna miss u") y una broma sobre el ritmo de vida de la estrella de rock: "Now I can sleep like u" (Ahora puedo dormir como vos), dando a entender que fueron días de poco descanso.