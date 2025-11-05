Una mega estrella de Hollywood llegará en los próximos días a la República Argentina, para presentar en nuestro suelo su segunda película como director, aunque la mayoría del público bien lo conoce por su faceta actoral: lejos de ser uno que pasa desapercibido, fue protagonista de icónicas obras del cine estadounidense.
Nos referimos a Johnny Depp, quien encarnó al Capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe; así como a Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates; o el Sombrero Loco en Alicia en el País de las Maravillas. Aquí mostrará su nueva creación: Modigliani, que trata de un artista italiano que enfrenta a un importante coleccionista, mientras repasan las vicisitudes de su vida en la París de 1916.
Johnny Depp será entrevistado en Telefé
Aprovechando su estadía en el país, brindará una entrevista a Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano. Así lo mencionó la conductora, que en primera instancia lo presentó como incógnito: "La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo".
"Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, vine aquí a presentar su segunda película como director", añadió, explicando también que hablarán respecto a su trabajo; su familia y, desde luego, el famoso juicio contra Amber Heard.
La elección de Depp de sentarse en el diván de Vero Lozano no es azarosa: este mantiene una estrecha relación con el esposo de esta, Corcho Rodríguez, nacida en los encuentros que mantuvieron en diferentes festivales de cine y que lo ha llevado a ser quien distribuye los filmes de la estrella de Hollywood en Latinoamérica.
Según la promo oficial, la entrevista tendrá lugar el martes 11 de noviembre, dentro de exactamente seis días, a las 14:30.