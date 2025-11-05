Telefé entrevistará a una super estrella de Hollywood.

Una mega estrella de Hollywood llegará en los próximos días a la República Argentina, para presentar en nuestro suelo su segunda película como director, aunque la mayoría del público bien lo conoce por su faceta actoral: lejos de ser uno que pasa desapercibido, fue protagonista de icónicas obras del cine estadounidense.

Nos referimos a Johnny Depp, quien encarnó al Capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe; así como a Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates; o el Sombrero Loco en Alicia en el País de las Maravillas. Aquí mostrará su nueva creación: Modigliani, que trata de un artista italiano que enfrenta a un importante coleccionista, mientras repasan las vicisitudes de su vida en la París de 1916.

Johnny Depp visitará la Argentina.

Johnny Depp será entrevistado en Telefé

Aprovechando su estadía en el país, brindará una entrevista a Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano. Así lo mencionó la conductora, que en primera instancia lo presentó como incógnito: "La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo".

"Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, vine aquí a presentar su segunda película como director", añadió, explicando también que hablarán respecto a su trabajo; su familia y, desde luego, el famoso juicio contra Amber Heard.

La elección de Depp de sentarse en el diván de Vero Lozano no es azarosa: este mantiene una estrecha relación con el esposo de esta, Corcho Rodríguez, nacida en los encuentros que mantuvieron en diferentes festivales de cine y que lo ha llevado a ser quien distribuye los filmes de la estrella de Hollywood en Latinoamérica.

Según la promo oficial, la entrevista tendrá lugar el martes 11 de noviembre, dentro de exactamente seis días, a las 14:30.