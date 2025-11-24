Tenía 87 años: tristeza por la muerte de una legendaria periodista.

El periodismo internacional despide a una de sus grandes pioneras, que murió el domingo 23 de noviembre a los 87 años.

Se trata de Madeleine Poulin, la histórica periodista de Radio-Canada. Su familia confirmó la noticia. Poulin rompió todas las barreras de género de su época: fue la primera mujer corresponsal en Ottawa y París, cubrió guerras y se convirtió en un símbolo de valentía en los medios.

Madeleine Poulin ingresó a Radio-Canada en 1965 como mecanógrafa, pero su talento la llevó rápidamente a la redacción en 1968. Hizo historia en 1976 al ser nombrada la primera mujer corresponsal en Ottawa, y luego repetiría el hito en París. Pero su labor no fue solo diplomática. Poulin cubrió zonas de conflicto con un coraje inigualable, reportando desde el frente en la guerra del Líbano en 1982 y sobreviviendo a situaciones límite en Afganistán, donde, según relató su colega Alain Saulnier, estuvo cerca de la muerte.

El histórico cruce con un primer ministro

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1987, durante una entrevista televisada con el entonces Primer Ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau. El mandatario intentó desestabilizarla con una actitud condescendiente en vivo, pero Poulin mantuvo la compostura y el rigor periodístico. Ese duelo verbal quedó grabado en la historia de los medios de Quebec como una muestra de su firmeza profesional.

Retirada en 1997 tras conducir el programa Le Point, Poulin recibió en 2015 el Premio Judith-Jasmin en reconocimiento a su legado pionero que abrió las puertas a generaciones de mujeres periodistas.