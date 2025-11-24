El Padre Paco se la pudrió a Trebucq y contó lo que todos sospechaban sobre él: "Muy".

El Padre Francisco "Paco" Olveira se la pudrió al periodista de La Nación Más Esteban Trebucq, quien en el pasado condujo un programa en Crónica TV. Qué dijo el Padre Paco.

El cura fue muy crítico del periodista en diálogo con La García, programa que conduce Cynthia García. "Íbamos porque nos insistían mucho", recordó sobre sus apariciones con Trebucq en Crónica.

Ahora, en La Nación Más, Trebucq ataca constantemente al Padre Paco, a quien en el canal anterior le mostraba respeto. "Le estoy escribiendo una carta abierta. Lo que pasa es que no te dan los tiempos. Quisiera tener más tiempo", contó el cura.

Cómo era Trebucq "antes", según el Padre Paco

Luego, el Padre Paco explicó por qué todavía no publicó la carta abierta al periodista, que antes lo trataba respetuosamente. "A veces viene bien estar un poco más tranquilo y no hacerlo re en caliente. Pero lo que le voy a decir es eso: o eras muy hipócrita en ese tiempo o sos muy libertario en este tiempo. Las dos cosas es imposible", señaló el cura, quien explicó que el conductor televisivo pasó de decirle "querido Padre" a tratarlo de "fuma paco".

"Antes le interesaban los jubilados", continuó el Padre Paco y, ante la pregunta de Cynthia García, infirió que Esteban Trebucq es un "pobre tipo". "Pero debe tener muchos millones. Así que por otra parte es muy rico", sentenció.