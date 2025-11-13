La charla que el Padre Francisco "Paco" Olveira iba a realizar en la Universidad de Tres de Febrero (Untref) sobre las marchas de jubilados se suspendió después de que los organizadores recibieran una "amenaza de tiroteo y masacre". El miércoles, Olveira fue demorado por la Policía mientras acompañaba a los jubilados.

"Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional", indicaron desde el Consejo de Políticas Sociales de la Untref. "La actividad, que se iba a realizar en el marco del consejo de políticas sociales de la Untref en la sede Caseros, ha sido suspendida para la semana que viene por razones de seguridad", siguieron.

Luego, sentenciaron: "Rechazamos enérgicamente esta amenaza, que busca intimidar y silenciar a los que luchan por sus derechos y libertades. Es inaceptable que se utilice la violencia y la intimidación para acallar las voces de los que buscan justicia y equidad. La amenaza recibida es un ataque directo al Padre Paco Olveira, a los jubilados, a la Universidad Pública y a todas las organizaciones que luchan por la justicia social. Es un intento de silenciar a los que se oponen a las políticas de ajuste y exclusión del gobierno nacional".

"Nos solidarizamos con el Padre Paco, los jubilados y todas las organizaciones que han sido objeto de ataques y amenazas. Repudiamos enérgicamente estas acciones violentas y llamamos a la comunidad a mantenerse firme en la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos", siguieron y concluyeron: "La actividad se reprogramará para la semana que viene. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad en estos momentos difíciles. ¡No a la violencia! ¡Sí a la justicia y la equidad! La Universidad se mantiene firme en la defensa de la democracia y los derechos humanos".

La detención del Padre Paco en la marcha de jubilados

Como cada semana, los jubilados estuvieron el último miércoles frente al Congreso de la Nación y el Padre Paco estuvo presente respaldándolos. En medio del avance policial, las fuerzas de seguridad lo detuvieron y lo dejaron demorado por un rato. "Estaba en la vereda. Iban a llevárselo al pibe y lo agarré para que no se lo lleven solo. Había 20 jubilados nomás", relató Paco en declaraciones televisivas, antes de ser demorado".

El video de su liberacion fue compartido por el diputado de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés, quien señaló en X: "Liberación del padre Paco, que había sido detenido violentamente en la plaza del Congreso. Un pastor con olor a oveja que nos enseña a luchar sin aflojar aún en los momentos más adversos. Hoy más que nunca tenemos que estar junto a los jubilados todos los miércoles".