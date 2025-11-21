Mariana Brey sorprendió a todos con su historia "con Jorge Rial"

Mariana Brey contó la verdad de su relación con Jorge Rial.

Mariana Brey volvió a generar repercusión con una confesión inesperada sobre sus inicios en la política y el rol que tuvo Jorge Rial en ese proceso. Durante su participación en Carnaval Stream, la periodista sorprendió al recordar cómo descubrió que le apasionaba el debate público mientras trabajaba en Argenzuela, el programa que conducía Rial en C5N.

“Descubrí que me gustaba mucho la política primero trabajando con Jorge Rial en Argenzuela. Ahí empecé a tener voz y hablar de temas que me parecían muy interesantes”, contó Brey, quien aseguró que hasta entonces su mirada política estaba reservada a su vida privada. Según expresó, fue ese espacio el que le permitió soltarse por completo: “Tenía un canal y un espacio que me dio la libertad desde el minuto uno hasta el día de hoy”.

Brey también aprovechó la conversación para responder nuevamente a las críticas que recibió por parte de Julia Mengolini meses atrás, cuando la conductora de Futurock la acusó de “sobreactuar” un posicionamiento libertario para ganar notoriedad. “Es con tal de pegarme porque Mengolini no ha tenido un solo argumento para debatir alguna de todas las ideas que yo dije”, lanzó, dejando en claro que la considera incapaz de sostener un intercambio serio: “A ella le pueden parecer una barbaridad porque obviamente estamos en las antípodas”.

El duro cruce con Julia Mengolini

Meses atrás, Julia Mengolini desató una fuerte polémica al cuestionar públicamente a Mariana Brey. La conductora de Futurock aseguró que la panelista “se hizo famosa al tomar un posicionamiento político libertario” y que “sobreactúa un papel de canalla”, incluso llegando a calificarla de “tarada” y “muy boluda”.

Brey respondió en ese momento con firmeza: “Se ve que carece de argumentos para definirme de otra manera. Yo no la conozco y no tengo nada para decir de ella en otros términos”. También criticó el tono de Mengolini: “¿Por no compartir una idea? Es un montón. El fanatismo está generando estragos, una ceguera horrible”.