Conmoción en los pasillos de América TV por la confesión de Luis Ventura: "Hice cosas"

Conmoción en los pasillos de América TV por la confesión de Luis Ventura.

Luis Ventura es uno de los periodistas de espectáculos más famosos de Argentina y en su larga carrera protagonizó muchos escándalos mediáticos, muchos de ellos en su etapa como co-conductor de Intrusos (América TV). Pero en los últimos días, y a raíz de la escandalosa pelea mediática de Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, Ventura lanzó una inesperada reflexión sobre el periodismo y los chimentos que dejó sin palabras a sus compañeros en el estudio.

Al aire de Secretos Verdaderos, su clásico ciclo de América TV, Luis Ventura repasó las peleas mediáticas más comentadas de la farándula y a modo de crítica lanzó: “¿Cuál es el espectáculo? ¿Esta triste realidad? Espectáculo es cuando vos tenés una ficción, una historia, un guión, un director, un teatro, una revista ¡Eso es espectáculo! Pero lo que nosotros estamos viendo son las miserias humanas llevadas a la pantalla, esa es la verdad”.

Además, a modo de autocrítica, Luis Ventura reconoció: “Yo no soy la Virgen María, lo dice alguien que ha tenido mil y un incidentes y episodios, pero de frente con la palabra, no en el aire como un mensaje. Ahora, mucha de esta gente, recuerdo que en otras épocas me señalaban a mí como el carroñero o el amarillo. Yo hice cosas que estaban muy lejos de todo esto, de esta amplitud, de esta profundidad ¡Han tirado tanto de la piola que terminaron exponiendo las miserias que, muchos de los que están hablando, se rasgaban antes las vestiduras! Pero ahora veo que se despedazan entre ellos sin ningún tipo de piedad ni contemplación”.

El futuro de Luis Ventura en la televisión y lejos de América TV

Por el momento, Yanina Latorre y Fernanda Iglesias no recogieron el guante y no le contestaron a Luis Ventura, quien fue afiladísimo con su descargo sobre el polémico enfrentamiento de las mediáticas y su cobertura en los programas de espectáculos de televisión abierta. La actualidad de Luis Ventura está llena de proyectos y con su participación en MasterChef Celebrity ya casi confirmada (lo que tendrá al periodista en Telefe y junto a Wanda Nara).