América TV recibió un desplante de una figura tras el polémico despido a Flor de la V: "Rota"

Flor de la V fue despedida de Intrusos tras años como conductora.

América TV atraviesa un polémico momento a nivel mediático debido al fuerte descargo de Flor de la V tras enterarse de su despido de Intrusos. En medio de una fuerte banda de parte del público a la diva en las redes sociales, otra figura del canal anunció que se va y fue lapidaria con las palabras que pronunció en su despedida.

La conductora que llevó adelante Intrusos en los últimos años manifestó su descontento con la manera en que fue desvinculada del canal y por ese motivo las autoridades del mismo recibieron muchas críticas. "Me voy de Lam. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa", comenzó su descargo Fernanda Iglesias, la figura que se va de la mencionada emisora.

"Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy", continuó su descargo la panelista de LAM, quien se desempeñó en ese rol en los últimos años. En la sección de comentarios, compañeros con Nazarena Velez y Fefe Bongiorno se lamentaron por la salida de su colega.

El descargo de Flor de la V sobre su salida de América TV

Con la voz entrecortada por la emoción y lágrimas en sus ojos, al igual que el resto de sus compañeros, Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora".

Flor de la V.

La palabra de Jorge Rial sobre la salida de Flor de la V de Intrusos

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".